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Cristiano Ronaldo é o mais velho jogador de campo titular num Mundial

17 jun, 2026 - 19:28 • Inês Braga Sampaio

Capitão da seleção nacional ultrapassou o canadiano Atiba Hutchinson o compatriota Pepe, ao iniciar a estreia de Portugal no Mundial 2026, diante da RD Congo.

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Cristiano Ronaldo é o jogador mais velho da história a ser titular num Campeonato do Mundo, depois de ter sido titular no Portugal-República Democrática do Congo, esta quarta-feira.

O avançado do Al-Nassr liderou a entrada da seleção nacional em campo aos 41 anos e 132 dias. Passou à frente do canadiano Atiba Hutchinson (39 anos e 296 dias) e do compatriota Pepe (39 anos e 296 dias).

De todos os jogadores, Ronaldo fica atrás do guarda-redes egípcio Essam El Hadary, que foi titular com 45 anos e 161 dias em 2018.

Entre os jogadores mais velhos de sempre, sem contar apenas os titulares, Cristiano Ronaldo surge no quarto lugar. Em primeiro está El Hadary, em segundo o colombiano Faryd Mondragón (43 anos e 3 dias, em 2014) e em terceiro o camaronês Roger Milla (42 anos e 39 dias, em 1994).

Para chegar ao primeiro lugar, o capitão da seleção nacional teria chegar ao dia provisório da final do Mundial 2030, que se realizará em Portugal, Espanha e Marrocos. Teria 45 anos e 166 dias.

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