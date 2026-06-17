- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
-
Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo é o mais velho jogador de campo titular num Mundial
17 jun, 2026 - 19:28 • Inês Braga Sampaio
Capitão da seleção nacional ultrapassou o canadiano Atiba Hutchinson o compatriota Pepe, ao iniciar a estreia de Portugal no Mundial 2026, diante da RD Congo.
Cristiano Ronaldo é o jogador mais velho da história a ser titular num Campeonato do Mundo, depois de ter sido titular no Portugal-República Democrática do Congo, esta quarta-feira.
O avançado do Al-Nassr liderou a entrada da seleção nacional em campo aos 41 anos e 132 dias. Passou à frente do canadiano Atiba Hutchinson (39 anos e 296 dias) e do compatriota Pepe (39 anos e 296 dias).
De todos os jogadores, Ronaldo fica atrás do guarda-redes egípcio Essam El Hadary, que foi titular com 45 anos e 161 dias em 2018.
Entre os jogadores mais velhos de sempre, sem contar apenas os titulares, Cristiano Ronaldo surge no quarto lugar. Em primeiro está El Hadary, em segundo o colombiano Faryd Mondragón (43 anos e 3 dias, em 2014) e em terceiro o camaronês Roger Milla (42 anos e 39 dias, em 1994).
Para chegar ao primeiro lugar, o capitão da seleção nacional teria chegar ao dia provisório da final do Mundial 2030, que se realizará em Portugal, Espanha e Marrocos. Teria 45 anos e 166 dias.
- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
-