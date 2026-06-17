Cristiano Ronaldo: "Podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. O futebol é isto"

Cristiano Ronaldo considera que o Portugal-República Democrática do Congo, jogo de estreia da seleção nacional no Mundial 2026, que terminou empatado a um golo, podia ter caído para qualquer lado.

"Não faltou nada, o futebol é isto. Portugal podia ter ganho? Podia, mas também podia ter perdido, dava para os dois. Futebol é isto", afirmou o capitão da seleção nacional, em declarações na zona mista do estádio.

Mais tarde, no Instagram, o avançado do Al-Nassr transmitiu uma mensagem de confiança: "Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo."

Ronaldo ficou em branco no Portugal 1-1 RD Congo. O internacional português vai em dez jogos sem marcar em grandes competições por Portugal: Mundial 2022, Euro 2024 e o primeiro jogo do Mudial 2026.