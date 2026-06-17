Éder. O herói do Euro 2016 deseja que Gonçalo Ramos seja o herói do Mundial 2026

Éder deseja que Gonçalo Ramos possa ser o herói que dê o título de Campeão do Mundo a Portugal.

À Renascença, em conversa com As Três da Manhã, durante a emissão especial das rádios nacionais em apoio à seleção nacional, o herói do Euro 2016 foi questionado sobre quem podia assumir esse papel agora, 10 anos depois, no Mundial 2026.

O antigo jogador vê em Gonçalo Ramos a figura certa, já que "vem cheio de fome" para ajudar a seleção nacional.

O avançado do PSG costuma ser suplente no clube e também na seleção, muitas vezes preterido a favor de Cristiano Ronaldo no centro do ataque lusitano. A verdade é que também Éder foi muitas vezes suplente enquanto jogador da seleção, tendo precisamente saltado do banco na final do Euro 2016 para marcar o golo que deu a vitória frente à França.

Esse golo tem sido contestado pela imprensa francesa, por alegadamente ter sido precedido por uma falta.Éder refere que a polémica "não faz sentido nenhum, ia ter de se apagar tudo", como o golo da "Mão de Deus" de Maradona.

Sobre a estreia de Portugal no Mundial 2026, esta quarta-feira, Éder considera que um bom resultado vai depender de como a seleção entra em campo contra a República Democrática do Congo e aponta que é necessário "não dar espaço aos contrataques" dos adversários.



Quanto às polémicas à volta da organização do Mundial 2026, nos Estados Unidos da América, Éder afirma que "as pessoas estão prevenidas" e os jogadores "estão mentalmente preparados".