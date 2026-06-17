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Estreia de Portugal em risco? Forte possibilidade de ciclone tropical afetar cidade de Houston

17 jun, 2026 - 10:05 • Sérgio Costa , João Malheiro

A confirmar-se, fenómeno climatérico poderá dirigir-se para a costa do Texas com ventos que podem chegar aos 50 quilómetros por hora.

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O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos acaba de avançar que há forte possibilidade de formação de um ciclone tropical a cerca de 400 quilómetros a este de Houston, no Texas - onde se estreia a seleção nacional de futebol, esta quarta-feira.

De acordo com o organismo norte-americano, a confirmar-se, o ciclone irá formar-se no estado vizinho do Louisiana, dirigindo-se para a costa do Texas com ventos que podem chegar aos 50 quilómetros por hora.

Portugal joga esta quarta-feira contra a República Democrática do Congo em partida do grupo K da primeira jornada do Mundial 2026. A partida está agendada para se realizar no NRG Stadium, um estádio que tem cobertura, o que pode precaver os jogadores de algum do mau tempo.

No entanto, se o fenómeno climatérico provocar constrangimentos superiores no acesso ao recinto em segurança, poderá comprometer a realização do primeiro jogo de Portugal.

A seleção já teve um treino cancelado devido ao mau tempo, mas na Flórida. Esta terça-feira, Roberto Martínez disse que "foi mais uma oportunidade para trabalhar aquilo que é este Mundial", um momento para "esperar o inesperado e tentar utilizar aquilo que acontece para acrescentar a preparação dentro do grupo".

"As condições são excelentes e agora já estamos prontos para o jogo", garante o selecionador nacional.

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