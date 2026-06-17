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Francisco e Sérgio Conceição tornam-se primeira dupla pai-filho de Portugal em Mundiais

17 jun, 2026 - 19:39 • Inês Braga Sampaio

O pai representou a seleção nacional no Mundial 2002. Vinte e quatro anos depois, foi a vez da estreia do filho Chico.

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Francisco Conceição seguiu as pisadas do pai, Sérgio, e estreou-se esta quarta-feira no Mundial 2026. Com isso, os dois tornaram-se na primeira dupla pai-filho de Portugal em Campeonatos do Mundo.

Sérgio, agora treinador, participou no Mundial 2002. Fez três jogos no Japão/Coreia do Sul, em que Portugal caiu na fase de grupos.

Vinte e quatro anos depois, é a vez de Chico. O extremo da Juventus, de 23 anos, entrou em campo ao intervalo da estreia de Portugal no Mundial 2026, diante da República Democrática do Congo.

É a primeira vez que Portugal tem um pai e um filho em Campeonatos do Mundo. Um dado facilitado, até, por Sérgio, que não só ajudou a conceber Chico em 2002, como lhe deu a estreia no FC Porto, em 2020/21.

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