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Há dez jogos que Ronaldo não marca em Europeus ou Mundiais

17 jun, 2026 - 21:53 • Inês Braga Sampaio

Cristiano ficou em branco frente à República Democrática do Congo, na estreia de Portugal no Mundial 2026.

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Cristiano Ronaldo completou, no empate de Portugal (1-1) com a República Democrática do Congo, esta quarta-feira, uma série de dez jogos sem marcar em fases finais de grandes competições pela seleção.

Na partida de estreia no Mundial 2026, o capitão fez três remates, nenhum deles enquadrado com a baliza, e concluiu os 90 minutos sem golos.

O último golo de Ronaldo numa fase final foi logo na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2022, diante do Gana, de grande penalidade. Não marcou mais no resto do torneio (quatro jogos), estendeu o jejum no Euro 2024 (cinco jogos) e agora entra no Mundial 2026 em branco.

Uruguai, Coreia do Sul, Suíça, Marrocos, Chéquia, Turquia, Geórgia, Eslovénia, França e, agora, a RD Congo são as equipas que se podem gabar, neste período, de não terem sofrido um golo de Cristiano Ronaldo.

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