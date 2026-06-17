João Félix. “Vamos melhorar de certeza”

O avançado João Félix acredita que Portugal vai melhorar contra o Uzbequistão, na segunda jornada do Mundial 2026, depois do empate contra a RD Congo esta quarta-feira.

Em declarações à LiveMode, Félix lamentou que a equipa das quinas tenha abrandado depois de se ter colocado em vantagem.

A partida

"Acho que entrámos bem. Nos primeiros três minutos, a RD Congo nem tocou na bola. Entrámos bem, em cima deles, com bola no meio-campo deles. Fizemos o golo e a partir daí abrandámos um pouco. Continuámos a manter a bola, mas mais no meio-campo, o que é sempre um perigo, se perdes ali uma bola…Eles ficam logo no nosso meio-campo e com muito espaço. Depois, o jogo foi igual. Ajustámos um bocadinho, conseguimos meter um bocadinho mais de gente na área, o que é importante. Por muito que sejamos pequenos, se tivermos gente, estamos muito mais perto de fazer golo”.

Próximo jogo

“É melhorar, ver o que não fizemos bem e corrigir já no próximo jogo, para conseguirmos ganhar. Vamos melhorar de certeza. O primeiro jogo é sempre o primeiro jogo. Mesmo que seja contra uma equipa mais fraca, eles estão a jogar pelo país. Se para nós é um sonho, para eles também é. Dão sempre um bocadinho a mais"

A seleção portuguesa empatou 1-1 contra a RD Congo na primeira jornada do Grupo K no Mundial 2026. João Neves foi o autor do tento da equipa das quinas.

Portugal volta a jogar na próxima terça-feira contra o Uzbequistão.