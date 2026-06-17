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Mundial 2026

João Neves é o terceiro português mais jovem de sempre a marcar em Mundiais

17 jun, 2026 - 18:33 • Inês Braga Sampaio

Golo à RD Congo deixa o médio do PSG apenas atrás de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

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João Neves tornou-se, esta quarta-feira, no terceiro jogador português mais jovem de sempre a marcar num Campeonato do Mundo.

O médio do Paris Saint-Germain e da seleção nacional cabeceou para golo na área da República Democrática do Congo, na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026, aos 21 anos e 263 dias.

Mais novos que Neves, a marcar num Mundial, só Cristiano Ronaldo, em 2006, aos 21 anos e 132 dias, e Gonçalo Ramos, em 2022, aos 21 anos e 169 dias.

João Neves demorou, de resto, somente cinco minutos a marcar na estreia em Campeonatos do Mundo.

Portugal joga com a RD Congo esta quarta-feira, na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

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