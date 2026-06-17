Martínez pede autocrítica e explica gestão com 1-0. "Foi o pensamento de vencer o Mundial"

Roberto Martínez assume que Portugal tem de fazer autocrítica, depois do empate na estreia no Mundial 2026, por 1-1, diante da República Democrática do Congo, esta quarta-feira.

Em declarações à SIC Notícias, o selecionador assume que, depois do primeiro golo, "entrou o pensamento de vencer o Mundial".

"Temos de avaliar bem, ter muita autocrítica. No Mundial não há jogos fáceis, precisamos de melhorar e crescer", salienta.

Portugal somou o primeiro ponto no Grupo K e termina a primeira jornada em igualdade com a RD Congo. Uzbequistão e Colômbia ainda vão jogar entre si.

Análise: "Entrámos muito bem no jogo, até ao primeiro golo tivemos profundidade. O golo muda, quisemos temporizar muito e manter a bola em zonas que dava oportunidade ao Congo de ajustar zonas de pressão. Não usámos a nossa velocidade e capacidade de meter bolas nas costas. O golo do Congo surgiu num momento complicado para nós, mas reagimos bem. Não gostámos do desempenho, mas gostei muito da atitude, daquilo que os jogadores tentaram fazer até ao último segundo. Marcámos o primeiro golo, precisávamos do segundo. Temos de avaliar bem, ter muita autocrítica. No Mundial não há jogos fáceis, precisamos de melhorar e crescer."

Substituições: "Tudo o que não foi feito é uma opção. Temos jogadores entrelinhas como o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, que são os melhores do mundo. Precisamos de todos, temos mais dois jogos. Vamos utilizar tudo para poder ter diferenças valências no nosso jogo."

Portugal "parou" de jogar demasiado cedo: "É fácil de explicar, é o Mundial. O Mundial tem muitas emoções. A partir do primeiro golo, entrou o pensamento de vencer o Mundial. É um processo em que precisamos de crescer no torneio. Jogamos com equipas que para eles é o jogo do Mundial, o Congo fez uma exibição muito boa, ganhou muitos duelos e isso acontece no futebol. Precisamos de avaliar muito bem e crescer. Não perdemos, temos um ponto, temos mais dois jogos e se queremos chegar longe, temos de usar jogos como este para crescer."

Golo congolês: "O futebol é um jogo de erros. Podes perder o foco no momento certo, mas faz parte de estar aqui, dos três jogos na fase de grupos e a atitude dos jogadores foi exemplar e é disso que precisamos para vencer o segundo jogo. Todos nós, eu primeiro, precisamos de crescer no Mundial."

Cristiano Ronaldo foi direto para o balneário: "Agora no Mundial precisamos de fazer muitas flash interviews, precisamos de ajustar, ainda não temos os hábitos bem certos. Eu tenho oito 'flashes'. Vamos ajustar e nos próximos dois jogos teremos os hábitos bem definidos."