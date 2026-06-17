Rafael Leão. “Alarmante, como é óbvio”

O extremo Rafael Leão diz que empate contra a RD Congo, na primeira jornada do Mundial, é “alarmante”.

Em declarações à Sporttv, o ainda jogador do Milan elogia a solidez defensiva dos adversários e espera melhorar nos próximos jogos.

A partida

“Tínhamos o controlo do jogo, entrámos muito fortes e fizemos o golo cedo. Depois ao decorrer do jogo, se calhar com ansiedade de fazer o segundo golo, não conseguimos controlar.”

RD Congo

“A RD Congo mostrou muita solidez defensiva, conseguiram desbloquear algumas jogadas nossas. Agora é corrigir o erro coletivo que nós cometemos na bola parada e agora é descansar. Para o próximo jogo e com certeza entraremos mais fortes para conquistar os três pontos.”

Contributo a vir do banco

“Se não tentar [dribles] nunca vou conseguir fazer. Tentei. Algumas vezes não correram bem, outras vezes correram bem. Consegui fazer pelo passe e não pelo drible porque estava cercado de dois ou três adversários. O meu contributo será sempre o máximo de procurar o drible que é a minha força e irei continuar a fazer assim para ajudar a minha equipa, seja com drible, seja com passes.”

Empate é alarmante?

“Alarmante, como é óbvio, porque cometemos o erro numa situação de jogo que é muito importante e forte para eles, que eles têm jogadores fortes nessa situação de jogo. Como disse, carregar as baterias, descansar e focar no próximo jogo.”

Portugal e RD Congo empataram 1-1. Pela equipa das quinas marcou João Neves, aos 6 minutos.