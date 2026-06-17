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"Tinha de se apagar o golo do Maradona". Éder rejeita rever falta antes do golo do Euro 2016

17 jun, 2026 - 09:05 • João Malheiro

Éder conta que "todos os dias" é abordado na rua por pessoas a agradecer o golo frente à França que deu a Portugal o único Euro da sua história. Antigo jogador da seleção vê em Gonçalo Ramos um possível herói para a conquista do Mundial 2026.

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Éder sobre Mundial 2026
Ouça a entrevista completa a Éder

Depois de se colocar em causa que poderá ter havido uma falta antes de o golo de Éder na final do Euro 2016, que deu a vitória a Portugal, o antigo jogador da seleção nacional diz que, se assim for, também se "tinha de apagar o golo do Maradona", com a famosa "Mão de Deus".

A imprensa francesa colocou em causa o golo português, alegando que, se houvesse videoárbitro, poderia ter sido anulado. Durante a emissão especial das rádios em apoio à estreia da seleção nacional no Mundial 2026, à Renascença, Éder diz que a polémica "não faz sentido nenhum, ia ter de se apagar tudo".

Precisamente há 40 anos, Maradona foi peça-chave numa reviravolta da Argentina contra a Inglaterra, nos quartos-de-final. Um dos golos do icónico número 10 veio numa tentativa de cabeceamento que acabou por ser feito com apoio da mão. No final, questionado pelos jornalistas, disse que "tinha sido metade com a cabeça e metade com a mão de Deus", imortalizando a expressão.

Nesta conversa com as Três da Manhã, na Renascença, Éder conta que "todos os dias" é abordado na rua por pessoas a agradecer o golo frente à França que deu a Portugal o único Euro da sua história.

"Muitas vezes são os pais a dizer aos filhos", refere, indicando que os seus próprios filhos também costumam rever o golo da final, no Youtube.

Gonçalo Ramos pode ser herói

Sobre a estreia de Portugal no Mundial 2026, esta quarta-feira, Éder considera que um bom resultado vai depender de como a seleção entra em campo contra a República Democrática do Congo e aponta que é necessário "não dar espaço aos contrataques" dos adversários.

O antigo jogador da seleção identifica em Gonçalo Ramos a hipótese de ser a figura herói de uma conquista do Campeonato do Mundo, sublinhando que avançado do PSG "vem cheio de fome" para esta competição.

Quanto às polémicas à volta da organização do Mundial 2026, nos Estados Unidos da América, Éder afirma que "as pessoas estão prevenidas" e os jogadores "estão mentalmente preparados".

No entanto, avisa que caso haja treinos anulados, por causa do mau tempo, "fica mais complicado".

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