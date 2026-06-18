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Mundial 2026
"Medo de passar ao Ronaldo?" Como o Instagram se tornou palco para insultar os jogadores da seleção
18 jun, 2026 - 19:57 • Eduardo Soares da Silva
Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves foram os mais visados. Os jogadores da seleção receberam centenas de comentários a pedir "respeito" e "mais passes" para Cristiano Ronaldo.
As redes sociais de vários jogadores da seleção nacional foram invadidas por centenas de comentários a pedir respeito para Cristiano Ronaldo, depois do empate de Portugal frente à RD Congo na primeira jornada do Mundial 2026.
A última publicação no Instagram de Bruno Fernandes, com várias fotografias do médio com a camisola da seleção nacional, soma mais de 13 mil comentários.
"Tens medo de passar ao Ronaldo?", "ele [Bruno Fernandes] é o maior 'hater' do Cristiano", ' "lembra-te de quem vos abriu a porta", "o Ronaldo colocou o vosso país no mapa, mostrem algum respeito" são alguns dos comentários com mais "likes". Quase todos são em escritos em inglês.
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Os mais visados são os jogadores do meio-campo da seleção portuguesa.
Também Vitinha, bicampeão europeu pelo Paris Saint-Germain, não escapou às mensagens com insultos: "Percebo agora que és invejoso e ingrato".
"Passa ao Cristiano", "no PSG és o melhor, por Portugal só passas para trás", "porque não amas o Cristiano e jogas por ele, depois de tanto que ele fez por ti e por Portugal?" são os comentários mais destacados no perfil do médio.
Nem João Neves escapou, apesar de ter marcado o golo no jogo inaugural da Copa: "Nunca te esqueças de quem colocou Portugal no topo do mundo. Respeita o melhor de sempre e ajuda-o a vencer o Mundial."
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A seleção nacional arrancou a participação no Mundial 2026 com um empate, a um golo, em Houston.
No final do encontro, o capitão e melhor marcador da história da seleção portuguesa foi quem esteve mais nas bocas do mundo. Desde as críticas de Thierry Henry até à imprensa internacional, Ronaldo, de 41 anos, foi o mais visado.
O título mais sonante é do "The Independent" que fala "numa estátua entre dez homens" para considerar que Portugal está a "sacrificar mais um Mundial a favor do ego de Ronaldo. O jornal britânico questiona se, "perante a impotência" de CR7, Roberto Martínez é capaz de o retirar do 11 inicial.
Na imprensa espanhola, a "Marca" aponta que "começou o debate Cristiano" dentro da seleção portuguesa. O mais arrasador é o "Mundo Deportivo", o maior desportivo da região da Catalunha. O jornal escreve que Cristiano Ronaldo "desiludiu" e que "por agora, não come à mesa com Messi".
Pela Alemanha, o "BILD" diz que "até o guarda-redes teve mais bola do que Ronaldo". Já o "Die Zeit" refere que Portugal não conseguiu passar de um empate frente ao Congo e compara Messi com Ronaldo: "O inconfundível e o insubstituível".
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