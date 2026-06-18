"Medo de passar ao Ronaldo?" Como o Instagram se tornou palco para insultar os jogadores da seleção

As redes sociais de vários jogadores da seleção nacional foram invadidas por centenas de comentários a pedir respeito para Cristiano Ronaldo, depois do empate de Portugal frente à RD Congo na primeira jornada do Mundial 2026. A última publicação no Instagram de Bruno Fernandes, com várias fotografias do médio com a camisola da seleção nacional, soma mais de 13 mil comentários. "Tens medo de passar ao Ronaldo?", "ele [Bruno Fernandes] é o maior 'hater' do Cristiano", ' "lembra-te de quem vos abriu a porta", "o Ronaldo colocou o vosso país no mapa, mostrem algum respeito" são alguns dos comentários com mais "likes". Quase todos são em escritos em inglês.

Os mais visados são os jogadores do meio-campo da seleção portuguesa. Também Vitinha, bicampeão europeu pelo Paris Saint-Germain, não escapou às mensagens com insultos: "Percebo agora que és invejoso e ingrato". "Passa ao Cristiano", "no PSG és o melhor, por Portugal só passas para trás", "porque não amas o Cristiano e jogas por ele, depois de tanto que ele fez por ti e por Portugal?" são os comentários mais destacados no perfil do médio. Nem João Neves escapou, apesar de ter marcado o golo no jogo inaugural da Copa: "Nunca te esqueças de quem colocou Portugal no topo do mundo. Respeita o melhor de sempre e ajuda-o a vencer o Mundial."