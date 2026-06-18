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Mundial 2026

Pedro Proença "devia ter estado calado", avisa Manuel José

18 jun, 2026 - 12:35 • Rui Viegas

Antigo treinador aponta o dedo à pressão que diz ter sido colocada por aqueles que definiram o título mundial como objectivo da equipa das quinas. A começar pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Portugal entrou no torneio FIFA de 2026 a empatar frente à RD Congo. Volta a jogar na próxima terça-feira, outra vez em Houston, diante do Uzbequistão.

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Manuel José responsabiliza quem colocou pressão 'às costas' da seleção nacional, ao definir como meta o título mundial em 2026.

Horas após o frustrante empate perante a República Democrática do Congo, o experiente ex-treinador de 80 anos, qual senador atual do nosso futebol, aponta o dedo, sobretudo, a Pedro Proença.

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"É mais grave o presidente [da Federação Portuguesa de Futebol] meter essa responsabilidade em cima dos jogadores. É um erro, vai aumentar... ninguém ganha antes de ter jogado. Não faz sentido absolutamnete nenhum. Devia era ter estado calado", atira Manuel José em Bola Branca, ao mesmo tempo que concorda com a necessidade de ser feita uma autocrítica... "construtiva", tal como sugeriu o selecionador Roberto Martínez a seguir ao embate com os 'leopardos' de África.

"(Autocrítica] de todos, selecionador e jogadores... que jogaram. Tem de ser feita uma análise séria coletiva", sublinha Manuel José, sobre um empate que, na sua opinião, constituiu o "pior jogo dos últimos tempos" da equipa das quinas.

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