Portugal defronta Irlanda do Norte no playoff para Mundial

A seleção feminina de futebol vai defrontar a Irlanda do Norte na primeira ronda do playoff para o Mundial 2027.

Os jogos contra Irlanda do Norte vão decorrer a 7 e 13 de outubro, primeiro fora de casa.

Segundo o sorteio, a equipa das quinas vai depois defrontar o vencedor da eliminatória entre Croácia e Islândia, se passar o primeiro adversário.

Também já há datas para o segundo playoff: 26 de novembro, e 5 de dezembro.

De recordar que Portugal venceu o Grupo B3 da Liga das Nações e voltou a subir à primeira divisão.

O selecionador Francisco Neto não tem dúvidas: o objetivo é chegar ao Campeonato do Mundo.

"É sempre bom estar nesta luta. É sempre muito importante para o trajeto da Seleção Feminina poder estar nos momentos de decisão. Agora vamos preparar o playoff de outubro com a Irlanda do Norte, com o objetivo de fazermos dois bons jogos e seguirmos em frente. É muito importante termos todas as jogadoras disponíveis. Sem dúvida, percebemos e temos a ambição de chegar ao Campeonato do Mundo, por isso são dois jogos que temos de vencer. Essa é a ambição que levamos para esses encontros", referiu aos meios da FPF.