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Mundial 2026

Uma "estátua" que não "come à mesa com Messi". Ronaldo em xeque na imprensa internacional

18 jun, 2026 - 10:30 • João Malheiro

Enquanto o capitão da seleção portuguesa é criticado, o "hat-trick" de Lionel Messi contra a Argélia é celebrado nas capas de vários jornais desportivos.

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O empate da seleção nacional portuguesa frente ao Congo deixou mossa... especialmente em Cristiano Ronaldo. O internacional português está em xeque na imprensa internacional, depois de uma exibição em que tocou na bola apenas 25 vezes e rematou sempre ao lado da baliza.

O título mais sonante é do "The Independent" que fala "numa estátua entre dez homens" para considerar que Portugal está a "sacrificar mais um Mundial a favor do ego de Ronaldo. O jornal britânico questiona se, "perante a impotência" de CR7, Roberto Martínez é capaz de o retirar do 11 inicial.

Já outros orgãos de comunicação social britânicos destacam um "raspanete" que antigo avançado francês Thierry Henry deu ao capitão de Portugal, numa análise pós-jogo do Congo, na Fox: "É a equipa que precisa de marcar, não és tu", disse o ex-jogador, considerando que as movimentações de Ronaldo dentro da grande área prejudicaram as oportunidades de a equipa fazer golo.

Virando para a imprensa espanhola, a "Marca" aponta que "começou o debate Cristiano" dentro da seleção portuguesa.

Já o "As" fala numa "estreia amarga" que Ronaldo "não merecia". Mesmo assim, a crónica da partida diz que o internacional português "vivia mais na obsessão de agradar as arquibancadas do que na realidade de conseguir encontrar a rede".

Mas o mais arrasador é o "Mundo Deportivo", o maior desportivo da região da Catalunha. O jornal escreve que Cristiano Ronaldo "desiludiu" e que "por agora, não come à mesa com Messi".

Por falar no número 10 argentino, o fuso horário deste Mundial fez com que a maioria dos jornais desportivos só tenham tido oportunidade de cobrir a vitória frente à Argélia esta quinta-feira. Por isso, enquanto Ronaldo enfrenta fortes críticas na imprensa, Messi preenche as capas da imprensa espanhola: "Para a História", diz a Marca. "És eterno", refere o As. "Histórico", enaltece o "Mundo Deportivo".

Em Itália, repete-se o filme: O "Gazzetta dello Sport" destaca "o rei Leo", enquanto no site fala num Portugal "que desilude e Ronaldo ainda mais". Já o "Tuttosport" diz que o número sete português esteve "invisível" em campo.

Pela Alemanha, o "BILD" diz que "até o guarda-redes teve mais bola do que Ronaldo". Já o "Die Zeit" refere que Portugal não conseguiu passar de um empate frente ao Congo e compara Messi com Ronaldo: "O inconfundível e o insubstituível".

Em França, o "L'Équipe" destaca outro jogador: João Neves, "a estrela que brilhou por entre a névoa".

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