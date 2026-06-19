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Mundial 2026
Tomás Araújo não treinou com os colegas
19 jun, 2026 - 16:40
A equipa das quinas treinou debaixo de calor tórrido em dia de aniversário de Nuno Mendes.
O defesa central Tomás Araújo não subiu ao relvado durante o treino da seleção em Palm Beach, pelo menos durante os 15 minutos abertos aos jornalistas.
O jogador do Benfica ficou em trabalho de recuperação física.
O treino decorreu às 10h00 locais, já com mais de 30 graus de temperatura e uma humidade de 72%.
O treino confirmou também o regresso em pleno de Ruben Dias.
Nota ainda para o aniversário de Nuno Mendes, que faz hoje 24 anos.
Portugal prepara a partida contra o Uzbequistão na próxima terça-feira, a partir das 18h00.
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