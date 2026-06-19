Tomás Araújo não treinou com os colegas

O defesa central Tomás Araújo não subiu ao relvado durante o treino da seleção em Palm Beach, pelo menos durante os 15 minutos abertos aos jornalistas.

O jogador do Benfica ficou em trabalho de recuperação física.

O treino decorreu às 10h00 locais, já com mais de 30 graus de temperatura e uma humidade de 72%.

O treino confirmou também o regresso em pleno de Ruben Dias.

Nota ainda para o aniversário de Nuno Mendes, que faz hoje 24 anos.

Portugal prepara a partida contra o Uzbequistão na próxima terça-feira, a partir das 18h00.