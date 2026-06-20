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Mundial 2026
Tomás Araújo em “trabalho de ginásio”
20 jun, 2026 - 16:19 • Carlos Calaveiras
Defesa do Benfica não sobe ao relvado pelo segundo dia consecutivo.
O defesa central Tomás Araújo voltou a não treinar este sábado em Palm Beach, centro de treino de Portugal durante o Mundial 2026.
É o segundo treino consecutivo que o jogador do Benfica perde depois de ter sido titular na partida contra a RD Congo.
Tomás Araújo está a realizar apenas trabalho de ginásio, sendo que não foi oficialmente divulgada nenhuma lesão do atleta.
Nota ainda para o aniversário de Gonçalo Ramos, obrigado a passar pelo “túnel” de jogadores.
Portugal prepara a partida contra o Uzbequistão. O jogo está marcado para terça-feira, a partir das 18h00.
A equipa das quinas vem de um empate (1-1) contra a RD Congo e está “obrigada” a vencer.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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