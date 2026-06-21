Francisco Conceição. “Não temos a obrigação de passar a bola a Ronaldo”

O extremo Francisco Conceição esteve na conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Uzbequistão.

Muitos passes para o lado e para trás

"Não era a estratégia que tínhamos para este jogo. O nosso futebol é ofensivo, temos jogadores para isso. Não executámos bem o plano. A forma como jogámos não foi a melhor. É corrigir isso no próximo jogo."

Erro tem de ser mínimo

“Num Mundial o erro tem de ser mínimo. Claro que estamos com faca nos dentes porque temos de ganhar também para fazer jus à nossa qualidade. Se tivermos todos com a atitude e melhorar a qualidade vamos ganhar"

Uzbequistão muito defensivo

"É um dos aspetos que temos vindo a trabalhar, a chegada à área. É uma equipa com uma linha de 5, um treinador que conheço. Cabe-nos criar, rematar, tentar fazer o máximo possível para desestabilizar a defesa"

Objetivo coletivo e individual

"Chegar o mais longe possível, temos qualidade, mas temos de o demonstrar. Sou sempre mais um para ajudar, estou aqui para ajudar o máximo possível. Estou a realizar um sonho. Podem esperar de mim o máximo em 10 minutos ou 90"

Sérgio Conceição no Mundial 2002

"Acho que não correu assim tão bem, foram eliminados na fase de grupos [risos]. É sempre um orgulho saber que o meu pai jogou um Mundial e que eu agora estou aqui. Espero que a história seja diferente. Contou que iam com muita ambição e que o objetivo era chegar mais longe possível. Que um erro pode deitar tudo a perder."

Cristiano Ronaldo

"Acho que o Cristiano... a marcar golos não há ninguém como ele. Não sentimos essa necessidade, passo a bola para quem está melhor desequilibrado. Ele está aqui para ajudar como qualquer jogador."

Mais pressão

"Não correndo bem somos os primeiros a sentir isso. Não há ninguém que fique pior, sentimos na pele. A pressão está presente, estamos habituados a isso. Jogamos todos em grandes clubes. Sabemos que vai haver mais pressão, cabe-nos a nós dar resposta no próximo jogo"

Espalha-brasas

"Depende do que se quer dizer. Quero ser conhecido como o Francisco. Tenho sido titular na minha equipa, esse papel depende da forma como queremos enquadrar. Estou aqui para dar o máximo e mostrar que sou mais um para ajudar"

Cristiano Ronaldo

"É um exemplo, pela carreira, pela fome que demonstra todos os dias, supermotivado para treinar como se fosse o último. Se conquistou tanto e continua com tanta fome a nossa tem de ser ainda maior. É mais um que está para ajudar, precisamos de todos para que o coletivo funcione"

“Ajudar com as minhas caraterísticas”

"Queremos ganhar porque é o próximo. Depois o objetivo vai ser ganhar à Colômbia. Vamos jogo a jogo. O míster pediu-me para ajudar com as minhas caraterísticas"

Posição preferida

"A minha posição preferida é na direita, é onde me sinto melhor. Se o míster achar posso jogar na esquerda... mas sabe que rendo mais na direita."

A seleção portuguesa vai defrontar o Uzbequistão na terça-feira, a partir das 18h00.