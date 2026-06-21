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Mundial 2026
Terceiro dia sem Tomás Araújo
21 jun, 2026 - 16:26 • Carlos Calaveiras
Defesa central continua em recuperação após a primeira partida contra a RD Congo.
A seleção portuguesa voltou a treinar em Palm Beach este domingo e Tomás Araújo continua a fazer trabalho específico de recuperação.
É o terceiro dia consecutivo em que o defesa do Benfica não está a 100%.
Tomás Araújo foi titular na primeira partida do Mundial contra a RD Congo.
A equipa das quinas vai agora defrontar o Uzbequistão, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial. O jogo está marcado para as 18h00 de terça-feira.
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