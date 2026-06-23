Cristiano Ronaldo sobe ao pódio do maior número de jogos no Campeonato do Mundo

Cristiano Ronaldo faz, diante do Uzbequistão, esta terça-feira, o 24º jogo em fases finais do Campeonato do Mundo, o que lhe permite subir ao pódio histórico dessa estatística.

O internacional português iguala o alemão Miroslav Klose, também com 24. À frente, estão apenas o argentino Lionel Messi, que também está no Mundial 2026, com 28 jogos, e outro alemão: Lothar Matthäus, que participou em cinco Mundiais: Espanha 82, México 86, Itália 90, EUA 94 e França 98.

Para trás, fica o italiano Pablo Maldini, com 23 encontros.

Tal como Ronaldo, Messi participa na sexta fase final de um Mundial. São os únicos jogadores da história a chegar a este número, depois de também terem estado nas edições de Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Qatar 2022.

Caso seja titular na terceira jornada da fase de grupos, Cristiano Ronaldo igualará Matthäus. Se Portugal passar à fase a eliminar, o capitão da seleção nacional poderá ultrapassar o alemão, Bola de Ouro em 1990.

Mais difícil será ultrapassar Messi ainda no Mundial 2026, dado que o número 10, que acaba de bater o recorde de golos em Campeonatos do Mundo, também se encontra em prova e a Argentina já garantiu o apuramento para os 16 avos de final da atual edição.