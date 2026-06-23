Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Ronaldo ultrapassa Eusébio e é o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais

23 jun, 2026 - 18:15 • Diogo Camilo

Capitão da Seleção Nacional marcou os seus 9.º e 10.º golos em Mundiais frente ao Uzbequistão e superou Eusébio como o melhor marcador de Portugal em Mundiais.

A+ / A-

Portugal volta a marcar aos 6 minutos, tal como na primeira jornada, mas desta vez há história à mistura: Cristiano Ronaldo quebra o jejum e marca o seu primeiro golo neste Campeonato do Mundo.

O golo do capitão faz de CR7 o primeiro jogador a marcar em seis Campeonatos do Mundo diferentes: um golo em 2006 frente ao Irão; um golo em 2010 à Coreia do Norte; um golo em 2014 ao Gana; quatro em 2018 (três a Espanha e um a Marrocos); e um em 2022, novamente ao Gana.

Agora, a passe de João Cancelo, Cristiano Ronaldo marcou o seu nono golo.

E, aos 39 minutos, há novo golo de Ronaldo, com assistência de Bruno Fernandes. Com 10 golos, o capitão superou Eusébio como o melhor marcador de Portugal em Mundiais.

A "Pantera Negra" marcou nove golos no Mundial de 1966, na sua única participação, na qual a seleção nacional terminou no 3.º lugar final.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante vo(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)