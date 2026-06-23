Ronaldo ultrapassa Eusébio e é o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais

Portugal volta a marcar aos 6 minutos, tal como na primeira jornada, mas desta vez há história à mistura: Cristiano Ronaldo quebra o jejum e marca o seu primeiro golo neste Campeonato do Mundo.

O golo do capitão faz de CR7 o primeiro jogador a marcar em seis Campeonatos do Mundo diferentes: um golo em 2006 frente ao Irão; um golo em 2010 à Coreia do Norte; um golo em 2014 ao Gana; quatro em 2018 (três a Espanha e um a Marrocos); e um em 2022, novamente ao Gana.

Agora, a passe de João Cancelo, Cristiano Ronaldo marcou o seu nono golo.

E, aos 39 minutos, há novo golo de Ronaldo, com assistência de Bruno Fernandes. Com 10 golos, o capitão superou Eusébio como o melhor marcador de Portugal em Mundiais.

A "Pantera Negra" marcou nove golos no Mundial de 1966, na sua única participação, na qual a seleção nacional terminou no 3.º lugar final.

Com o golo, aos 41 anos, quatro meses e 18 dias, Cristiano Ronaldo também se tornou o português mais velho de sempre a marcar em Mundiais, ultrapassando Pepe, que marcou no Mundial de 2022. Fica só atrás de um jogador na história dos Campeonatos do Mundo: o camaronês Roger Milla (42 anos e 39 dias), em 1994.

Junta a essa estatística a de ser o português mais novo a marcar em Mundiais, depois do golo de 2006 frente ao Irão.