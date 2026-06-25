Liga das Nações. Portugal joga em Alvalade e no Dragão

O Estádio Alvalade, em Lisboa, vai ser o palco do primeiro jogo de Portugal na edição 2026/27 da Liga das Nações, frente ao País de Gales, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O recinto "leonino" acolhe o primeiro jogo da equipa das "quinas" como anfitriã, frente aos galeses, em 24 de setembro, às 19h45, seguindo-se, três dias depois, a deslocação à Noruega, em 27 de setembro.

Na terceira jornada do Grupo A4, Portugal joga na Dinamarca, em 1 de outubro, antes de receber a seleção norueguesa, no dia 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, também às 19h45.

Portugal, já vencedor da edição inaugural da competição, em 2019, é o atual detentor do troféu, depois de derrotar na final da edição passada a Espanha, por 5-4 nas grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.