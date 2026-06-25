Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

Liga das Nações. Portugal joga em Alvalade e no Dragão

25 jun, 2026 - 20:42 • Lusa

A equipa das quinas é o detentor do troféu. Seleção continua sem voltar ao estádio da Luz.

A+ / A-

O Estádio Alvalade, em Lisboa, vai ser o palco do primeiro jogo de Portugal na edição 2026/27 da Liga das Nações, frente ao País de Gales, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O recinto "leonino" acolhe o primeiro jogo da equipa das "quinas" como anfitriã, frente aos galeses, em 24 de setembro, às 19h45, seguindo-se, três dias depois, a deslocação à Noruega, em 27 de setembro.

Na terceira jornada do Grupo A4, Portugal joga na Dinamarca, em 1 de outubro, antes de receber a seleção norueguesa, no dia 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, também às 19h45.

Portugal, já vencedor da edição inaugural da competição, em 2019, é o atual detentor do troféu, depois de derrotar na final da edição passada a Espanha, por 5-4 nas grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil