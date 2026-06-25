- Bola Branca 12h45
- 25 jun, 2026
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Mundial 2026
Pedro Neto. "Espero que seja o momento para explodir"
25 jun, 2026 - 15:45 • Carlos Calaveiras
O extremo do Chelsea, que foi titular nos primeiros dois jogos do Mundial, quer ajudar a levantar o troféu.
O extremo Pedro Neto, titular nos primeiros dois jogos de Portugal no Mundial, falou aos jornalistas sobre a Colômbia, Trincão, a posição preferida e a diferença da primeira para a segunda parrtida.
Explodir neste Mundial?
“Espero que seja o momento para explodir e poder ajudar a equipa num momento tão importante e num jogo tão difícil."
Ajudar a levar o troféu
"É um motivo de orgulho e um sonho de criança. Infelizmente falhei o Mundial em 2022. Agora quero, acima de tudo, aproveitar o Mundial e ajudar a levar o troféu para Portugal."
Direita ou esquerda?
"Já no clube tenho essa polivalência. Sinceramente sinto-me mais confortável quando jogo mais à direita. Mas só quero ajudar a equipa onde for preciso."
Todos podem ajudar
"Qualquer jogador está pronto para ser titular. O míster tem mostrado que faz muita rotativade e todos sentem que têm um papel importante. Essa é uma das forças desta equipa. Todos sabem que podem ajudar e essa mentalidade que temos de manter."
Trincão
"Não há competição, há uma grande amizade. Já vem desde o tempo em que partilhávamos a carrinha no Sp. Braga. Não consigo estar ao pé dele sem estar a rir. Está sempre a fazer asneiras. É essa competição saudável que temos. Queremos ambos jogar e damos tudo aqui na Seleção."
Colômbia
"Vamos enfrentar um adversário que ficou de fora do Qatar e foi finalista da Copa América. A palavra-chave é resiliência e sabemos que os vamos ter de igualar ou superar nesse aspeto."
Contas de Portugal
"Sendo sincero, às vezes olhamos para o que aconteceria se ficássemos em 2º ou 3º. Mas com a nossa mentalidade portuguesa só queremos ganhar e ficar em primeiro."
Diferença do primeiro para o segundo jogo
“Acho que não foi raiva. Queríamos fazer ainda melhor. Acho que até entrámos bem no primeiro jogo e depois deixámos cair, mas no segundo já conseguimos manter. Sobre sermos candidatos, acho que todas as equipas podem ser candidatas. Temos de nos focar e dar o nosso melhor."
Não pode faltar atitude
“Quando faltar alguma coisa o que não pode faltar é atitude. Isso vem muito daquilo que vivi ao longo dos anos e espero que assim se mantenha."
Presença no Mundial
“Sempre acreditei que um dia ia estar aqui e felizmente consegui"
Ambiente no balneário
"Eu acho que é normal que as coisas não estivessem bem depois do primeiro jogo. Temos uma mentalidade vencedora e é normal que tivéssemos ficado abatidos. Penso que usámos isso como gatilho para conseguirmos ganhar e ajudou-nos, sem dúvida."
Cristiano Ronaldo e o Mundial
"Queremos muito ajudar o Cristiano a conseguir esse objetivo. Seria muito bom dar-lhe esse último gosto."
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