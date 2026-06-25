Pedro Neto. "Espero que seja o momento para explodir"

O extremo Pedro Neto, titular nos primeiros dois jogos de Portugal no Mundial, falou aos jornalistas sobre a Colômbia, Trincão, a posição preferida e a diferença da primeira para a segunda parrtida.

Explodir neste Mundial?

“Espero que seja o momento para explodir e poder ajudar a equipa num momento tão importante e num jogo tão difícil."

Ajudar a levar o troféu

"É um motivo de orgulho e um sonho de criança. Infelizmente falhei o Mundial em 2022. Agora quero, acima de tudo, aproveitar o Mundial e ajudar a levar o troféu para Portugal."

Direita ou esquerda?

"Já no clube tenho essa polivalência. Sinceramente sinto-me mais confortável quando jogo mais à direita. Mas só quero ajudar a equipa onde for preciso."

Todos podem ajudar

"Qualquer jogador está pronto para ser titular. O míster tem mostrado que faz muita rotativade e todos sentem que têm um papel importante. Essa é uma das forças desta equipa. Todos sabem que podem ajudar e essa mentalidade que temos de manter."

Trincão

"Não há competição, há uma grande amizade. Já vem desde o tempo em que partilhávamos a carrinha no Sp. Braga. Não consigo estar ao pé dele sem estar a rir. Está sempre a fazer asneiras. É essa competição saudável que temos. Queremos ambos jogar e damos tudo aqui na Seleção."

Colômbia

"Vamos enfrentar um adversário que ficou de fora do Qatar e foi finalista da Copa América. A palavra-chave é resiliência e sabemos que os vamos ter de igualar ou superar nesse aspeto."

Contas de Portugal

"Sendo sincero, às vezes olhamos para o que aconteceria se ficássemos em 2º ou 3º. Mas com a nossa mentalidade portuguesa só queremos ganhar e ficar em primeiro."

Diferença do primeiro para o segundo jogo

“Acho que não foi raiva. Queríamos fazer ainda melhor. Acho que até entrámos bem no primeiro jogo e depois deixámos cair, mas no segundo já conseguimos manter. Sobre sermos candidatos, acho que todas as equipas podem ser candidatas. Temos de nos focar e dar o nosso melhor."

Não pode faltar atitude

“Quando faltar alguma coisa o que não pode faltar é atitude. Isso vem muito daquilo que vivi ao longo dos anos e espero que assim se mantenha."

Presença no Mundial

“Sempre acreditei que um dia ia estar aqui e felizmente consegui"

Ambiente no balneário

"Eu acho que é normal que as coisas não estivessem bem depois do primeiro jogo. Temos uma mentalidade vencedora e é normal que tivéssemos ficado abatidos. Penso que usámos isso como gatilho para conseguirmos ganhar e ajudou-nos, sem dúvida."

Cristiano Ronaldo e o Mundial

"Queremos muito ajudar o Cristiano a conseguir esse objetivo. Seria muito bom dar-lhe esse último gosto."