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Mundial 2026
Tempestade interrompe treino de Portugal
25 jun, 2026 - 16:55 • Carlos Calaveiras
Equipa das quinas prepara partida contra a Colômbia.
O treino desta quinta-feira da seleção em Palm Beach, nos Estados Unidos, foi interrompido devido a alerta de tempestade.
Pouco depois dos 15 minutos abertos à comunicação social chegou o aviso das autoridades norte-americanas.
Toda a equipa (e os jornalistas) teve de se abrigar.
Este é já o segundo treino da equipa das quinas a ser interrompido ou condicionado devido a mau tempo.
Portugal prepara o jogo contra a Colômbia, partida da terceira jornada do Grupo K do Mundial 2026. O encontro está marcado para a madrugada de domingo.
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