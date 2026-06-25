Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Tempestade interrompe treino de Portugal

25 jun, 2026 - 16:55 • Carlos Calaveiras

Equipa das quinas prepara partida contra a Colômbia.

A+ / A-

O treino desta quinta-feira da seleção em Palm Beach, nos Estados Unidos, foi interrompido devido a alerta de tempestade.

Pouco depois dos 15 minutos abertos à comunicação social chegou o aviso das autoridades norte-americanas.

Toda a equipa (e os jornalistas) teve de se abrigar.

Este é já o segundo treino da equipa das quinas a ser interrompido ou condicionado devido a mau tempo.

Portugal prepara o jogo contra a Colômbia, partida da terceira jornada do Grupo K do Mundial 2026. O encontro está marcado para a madrugada de domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil