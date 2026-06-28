Cristiano Ronaldo iguala Matthaus como 2º jogador com mais partidas em Mundiais

Cristiano Ronaldo tornou-se, este domingo, o segundo jogador com mais partidas em Mundiais de sempre, a par do alemão Lothar Matthäus.

O capitão da seleção nacional fez, no nulo frente à Colômbia, o 25º jogo em fases finais do Campeonato do Mundo. Igualou Matthäus, que participou em cinco Mundiais: Espanha 82, México 86, Itália 90, EUA 94 e França 98.

Para trás, ficou o também alemão Miroslav Klose, com 24 jogos.

À frente, está apenas o argentino Lionel Messi, que também está no Mundial 2026, com 28 jogos.

Tal como Ronaldo, Messi participa na sexta fase final de um Mundial. São os únicos jogadores da história a chegar a este número, depois de também terem estado nas edições de Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Qatar 2022.

Se Portugal passar à fase a eliminar, Ronaldo poderá ultrapassar Matthäus, que ganhou a Bola de Ouro em 1990.

Mais difícil será ultrapassar Messi ainda no Mundial 2026, dado que o número 10 também se encontra em prova e a Argentina já garantiu o apuramento para os 16 avos de final da atual edição.