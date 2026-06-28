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Mundial 2026

Martinez. “Teste muito valioso” e “exigente” contra Colômbia

28 jun, 2026 - 03:40 • Carlos Calaveiras

Portugal segue em frente e vai agora defrontar a Croácia de quinta para sexta-feira.

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O selecionador Roberto Martinez reconhece que a partida contra a Colômbia foi “exigente”, mas fala em “teste muito valioso”.

João Neves no banco

"Se o foco é ganhar o Mundial, precisamos de crescer. Não há uma equipa nos Mundiais que ganha todos os jogos por 3-0. Isso não é futebol. Hoje foi um jogo exigente, em condições climatéricas difíceis, contra uma equipa sul-americana que gosta de duelos. Precisámos de sofrer muito. O jogo abriu muito e não queríamos que fosse assim. E precisámos de defender a área com muita intensidade. O Diogo Costa esteve muito bem e foi o jogo perfeito e um teste valioso para podermos crescer".

Mas não queria acabar em segundo...

"O adversário também joga e tem os seus objetivos. Agora vamos a Toronto jogar contra a Croácia. Ganhar o grupo não dá uma vantagem".

Substituições

"Acreditamos muito em todos. Era importante utilizar jogadores que ainda não se tinham estreado, agora temos 21 utilizados. Era importante utilizar a frescura do Rúben Neves e depois o João Neves durante 45', já provámos que a exigência física é muito alta. Faz sentido partilhar o esforço para podermos começar organizados e terminar com frescura. O Samu [Costa] entrou muito bem. Não conseguimos aguentar a bola como queremos, nem o talento do Vitinha ao máximo. Mas todos os jogadores que entraram acrescentaram".

Os portugueses podem continuar a ter esperança no título?

"Claro. O nosso objetivo era o apuramento. E agora é o momento de preparar o próximo jogo. Vamos melhorar muito e é exatamente isso que esperamos. Já mostrámos que temos capacidade de refletir, de fazer autocrítica e melhorar muito. Foi um teste valioso, porque quando jogas em condições diferentes e com um adversário diferente, é fácil perder o jogo. Os nossos adeptos podem estar muito orgulhosos. Não com o estilo e qualidade que normalmente temos, mas com muitos valores importantes para sermos uma equipa campeã".

A equipa das quinas empatou 0-0 contra a Colômbia, fica em segundo no grupo e vai agora defrontar a Croácia nos 16 avos de final na madrugada de quinta para sexta-feira.

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