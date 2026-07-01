Roberto Martinez. "Começa o segundo Mundial"

O selecionador nacional, Roberto Martinez, acredita que agora começa o verdadeiro Mundial, garante que a equipa está preparada e elogia a Croácia.

Segundo Mundial

"Amanhã começamos o Mundial, o segundo Mundial, então foi importante uma boa preparação que foram os três jogos da fase de grupos. Há aspetos a melhorar, fizemos algumas coisas mal, outras bem... E o importante é que agora já temos 21 jogadores de campo que já jogaram e que estão prontos. Inclusive o Gonçalo Guedes e o Gonçalo Inácio. O Bernardo não podíamos arriscar porque já tinha visto um amarelo e podia falhar o jogo de amanhã. Os minutos não são importantes, o importante é que agora começa o segundo Mundial e todos estão preparados para dar o seu contributo, seja a titular ou a partir do banco"

Jogos foram preparação

"Primeiro quero dizer que todos os jogos são diferentes. Diante da Colômbia tivemos várias situações que nos ajudaram a melhorar, principalmente no aspeto defensivo e a manter a baliza a zero. A equipa está preparada e conhece bem a Croácia. E tem muita força e tem muita coragem para acreditar. Todos os jogos que tivemos agora ajudam a preparar, não são um problema."

Autocrítica

"Ter autocrítica é essencial e os jogadores não procuram desculpas. Nas seleções precisas de soluções e atitude para evoluir. Precisamos de começar o segundo Mundial e o balneário está unido. Agora temos de ganhar."

Caminho faz-se caminhando

"Nós terminámos o primeiro Mundial e só quando terminar o segundo Mundial posso avaliar. Até agora posso avaliar a atitude da equipa foi espetacular. Como disse um escritor espanhol: 'O caminho faz-se caminhando...' E amanhã começa um novo caminho."

Todos preparados

“Há 26 jogadores e 5 substituições. O importante é atitude de vestir a camisola. Todos querem jogar e isso é a mentalidade do atleta. É a mentalidade ganhadora. Mas posso dizer que o balneário está satisfeito e todos estão preparados. Já usámos 21 jogadores e não há muitas seleções que o tenham feito"

Modric e Cristiano Ronaldo

"Primeiro estamos a falar de jogadores acima da opinião pública. A longevidade torna-os especiais. Estás a falar de Modric que joga com 40 anos e o mesmo acontece com o nosso capitão. Modric e o nosso capitão são ícones do futebol."

Croácia

"Temos de levar o jogo para onde nós queremos. A Croácia é parecida connosco porque gosta de ter bola. Ambas as equipas são mais perigosas quando têm a bola e temos de nos preocupar com essa situação. Depois não há segredos porque já nos defrontámos na Liga das Nações."

A partida entre Portugal e Croácia está marcada para as 00h00 de sexta-feira. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.