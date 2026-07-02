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Ronaldo é o mais velho de sempre a disputar um jogo a eliminar de um Mundial

02 jul, 2026 - 23:19 • Eduardo Soares da Silva

O capitão da seleção será também o primeiro a disputar um jogo desta fase para lá dos 41 anos.

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O avançado Cristiano Ronaldo vai tornar-se o mais velho de sempre, e o primeiro com 41 anos, a disputar um jogo da fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.

O ponta de lança da seleção foi novamente escolhido pelo selecionador Roberto Martínez para alinhar de início frente à Croácia, no jogo dos 16 avos de final do Mundial 2026.

Aos 41 anos e 147 dias, Ronaldo é o quarto mais velho a disputar um Mundial, mas o primeiro a ser utilizado num jogo das rondas a eliminar.

O mais velho de sempre a jogar na prova é Essam El Hadary, que jogou pelo Egito aos 45 anos no Mundial de 2018, na Rússia, mas apenas na fase de grupos.

O guarda-redes Faryd Mondragón fez parte da boa caminhada da Colômbia até aos quartos de final no Mundial2014, mas foi apenas usado numa partida dos grupos.

Roger Milla, na altura com 42 anos, jogou em dois jogos pelos Camarões no Mundial de 94, mas a sua seleção caiu nessa fase da prova.

É mais um registo quebrado por CR7, depois de se ter tornado o único jogador da história a marcar em seis Campeonatos do Mundo.

Frente à Croácia, Cristiano Ronaldo soma o seu 26.º jogo em Mundiais, isola-se como o segundo jogador com mais partidas disputadas na história da competição, descolando do alemão Lothar Matthaus.

À frente, está apenas o argentino Lionel Messi, que também está no Mundial 2026, com 29 jogos.

O jogo frente à Croácia pode ser o último Cristiano Ronaldo pela seleção nacional, uma vez que, horas antes do jogo frente aos croatas, a irmã Kátia Aveiro anunciou que o capitão deverá despedir-se da seleção após o Mundial 2026.

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