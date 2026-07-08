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Seleção Nacional

FPF oficializa saída de Roberto Martínez da seleção nacional

08 jul, 2026 - 09:58 • Inês Braga Sampaio

Federação agradece a "dedicação, profissionalismo e compromisso" do treinador espanhol, que sai ao fim de três anos e meio e com um troféu conquistado.

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Terminou esta quarta-feira, oficialmente, o contrato de Roberto Martínez, mais respetiva equipa técnica, como selecionador nacional de futebol masculino, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF agradece a "dedicação, profissionalismo e compromisso" com que o espanhol "abraçou o projeto e sempre respeitou o país e o futebol português", durante os últimos três anos e meio.

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"O presidente da Federação Portuguesa de Futebol já se encontra a trabalhar na contratação do futuro Selecionador Nacional, com o objetivo de continuar a promover a ambição e a cultura de vitória que deve sempre guiar a Seleção Nacional em todas as competições que dispute", lê-se.

Roberto Martínez, de 52 anos, tornou-se selecionador português em 2023, depois da saída de Fernando Santos após o Mundial 2022. Com o técnico catalão, Portugal chegou aos quartos de final do Euro 2024 e aos oitavos de final do Mundial 2026, e venceu a Liga das Nações em 2025.

Antes de assumir o comando da equipa das quinas, Martínez treinou Swansea, Wigan e Everton, e foi selecionador da Bélgica entre 2016 e 2022.

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  • 08 jul, 2026
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  • EU
    08 jul, 2026 PORTUGAL 11:39
    O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol já está a trabalhar para a CONTRATAÇÃO de um novo treinador. A Selecção Portuguesa FALHOU. O treinador FALHOU. E o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol NÃO FALHOU? O Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol vai CONTINUAR quando devia SER O PRIMEIRO a dizer às ASSOCIAÇÕES Distritais e aos Clubes NELA FILIADAS que digam se EIE deve ou NÃO CONTINUAR. Ao ouvir o Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol dá a impressão que ELE é o UNICO a não ter que REFLETIR no FRACASSO da Selecção de Futebol. Em TUDO na vida quem FALHA deve ABANDONAR e isso não é DESONRA É isso sim RESPEITO pela Instituição.

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