Jorge Jesus na seleção? "Se temos oportunidade de ter o melhor, temos de a agarrar"

Depois de quase quatro décadas de carreira de treinador, pode chegar a chamada para a seleção. Jorge Jesus é o nome mais vezes repetido quando o tema é a sucessão de Roberto Martínez. Quando se trata de JJ ou da escolha de um novo timoneiro para a equipa de todo um país, o facto de não ter experiência em seleções não conta, pelo menos, para Jorge Paixão.

"Quando se escolhe não é pelo facto de não ter treinado seleções ou só treinado equipas. Olhamos ao perfil do treinador, à equipa que temos, aos jogadores que o futebol português tem e produz. Precisamos de um treinador com essa liderança, com essa ambição e, na minha opinião, é o melhor treinador português e acho que nós temos de ter o melhor treinador português na nossa seleção nacional. Se tivermos essa oportunidade, é lógico que temos de a agarrar", sugere em declarações a Bola Branca.

Jorge Paixão foi treinado por Jorge Jesus no início da carreira do técnico, no Amora, e esteve no Al-Nassr na mais recente época, enquanto treinador dos sub-19. Enquanto alguém que passou pelo início e ponto mais recente de uma carreira tão extensa, não tem dúvidas de que é a melhor solução para a seleção.

"Precisamos de alguém que tenha conhecimento do futebol português e o futebol no geral e que seja competente. O Jesus é, para mim, o melhor treinador português, sem sombra de dúvidas. Pelo trabalho que faz, que tem feito ao longo da sua carreira, e eu tenho a felicidade de ter acompanhado desde o início", lembra.

Há também uma dívida por saldar. Para Jorge Paixão, "o futebol tem sido um bocado injusto" com JJ por nunca ter tido oportunidade de trabalhar numa das melhores ligas, "como a Premier".

Sobre as críticas quanto a uma eventual falta de identidade na era Martínez, Paixão é peremptório: com Jorge Jesus, Portugal vai "saber aquilo que quer".

"Vamos ter uma equipa com identidade e a saber aquilo que quer. Jogaremos sempre para ganhar. Basta ver o passado do Jorge Jesus, as equipas onde tem passado, a forma como ele consegue colocar as equipas a jogar, a ambição que transmite e essa sede de ganhar. Por isso é que ele ganha estes títulos todos. Acho que ele também vai conseguir fazê-lo se for o nosso selecionador. Com a qualidade dos jogadores que temos, com um treinador ambicioso, não digo quevamos ser campeões do mundo ou campeões da Europa, mas vamos lutar sempre", assegura.



Para o técnico dos sub-19 do Al Nassr, uma das "grandes virtudes" de JJ é fazer com que os jogadores "acreditem num processo e percebam que é o melhor para a equipa e o melhor para eles". Jorge Paixão não promete títulos, mas garante que, a não chegarem, nunca será por falta de vontade.