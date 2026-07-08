"Mais refinado e ainda mais maduro". Para Silas, "é a altura perfeita" para Jesus chegar à seleção

Foi entre 2006 e 2008 que Jorge Silas encontrou Jorge Jesus no Belensenses. Com a cruz ao peito e JJ ao comando, o ex-médio encontrou alguma da inspiração para abraçar, também ele, a carreira de treinador. Passados tantos anos, Silas vê o antigo técnico no Restelo ainda melhor e considera que esta é a altura "certa" para dizer "sim" à seleção.

"Está mais refinado e ainda mais maduro. Quando o apanhei, ainda não tinha passado ainda por equipas grandes, mas já passou por essas equipas, já lidou com muitos egos. Acho que é a altura certa para ser selecionador nacional. E nem falo da parte técnica, porque para mim é dos melhores treinadores que eu já vi. Essa parte é inquestionável", atira.

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Em conversa com Bola Branca, Silas até coloca José Mourinho na lista de treinadores que, pelo que fizeram, merecem chegar ao cargo de selecionador.

"Inevitavelmente, tanto o míster Jorge Jesus como o míster José Mourinho, por tudo que deram ao nosso futebol, vão acabar por ser selecionadores. E merecem ser. Por aquilo que deram ao nosso futebol, por aquilo que continuam a dar ao nosso futebol, pelo conhecimento que têm do nosso futebol, pelos dois líderes que são. Acho que são escolhas naturais", entende.

Para o técnico, JJ vai "apanhar um grupo de jogadores muito bom" e sobre as diferenças entre orientar uma equipa e uma seleção, Silas não tem dúvidas.

"As equipas são muito mais difíceis de treinar do que uma seleção. Os jogadores vão para a seleção com uma motivação e um orgulho muito diferentes", reconhece.