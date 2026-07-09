Acordo total. Jorge Jesus é o novo selecionador e será apresentado sexta-feira à tarde

Jorge Jesus vai ser apresentado como novo selecionador nacional na sexta-feira à tarde, apurou Bola Branca.

De acordo com as informações recolhidas, o treinador de 71 anos já chegou a acordo total com a Federação Portuguesa de Futebol para substituir Roberto Martínez no comando da seleção.

Jesus estava livre no mercado depois de ter deixado os sauditas do Al-Nassr, que conduziu ao título de campeao em 2025/26.

Roberto Martínez terminava contrato com a seleção após o Mundial 2026 e o treinador espanhol anunciou saída na conferência de imprensa de análise ao jogo com a Espanha, dos oitavos de final, jogo em que Portugal foi eliminado.

Na chegada a Portugal na manhã de quarta-feira, o presidente da federação, Pedro Proença, afirmou que esperava apresentar o novo selecionador até ao final da semana, e que fosse alguém "que conheça muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa seleção".

Jorge Jesus é treinador desde 1989. Está ao mais alto nível há mais de 15 anos. Venceu três campeonatos nacionais pelo Benfica, clube que orientou em duas passagens.

Treinou também o Sporting e teve passagens de sucesso no estrangeiro: foi campeão brasileiro e da Libertadores no Flamengo, passou pelo Al-Hilal, Al-Nassr e ainda pelo Fenerbahçe, na Turquia.