Jorge Jesus "é chato e exigente", mas "precisamos de um selecionador assim", defende Quim

"O Jorge Jesus é um treinador chato e exigente, é verdade, mas pode ter sucesso na seleção. Nesta altura, precisamos de um treinador assim. Mas os jogadores não estarão tantos dias com ele para se chatearem", diz a Bola Branca com o riso na voz.

Sabe como é ter sucesso com Jorge Jesus ao leme. Na época 2009/2010, era Quim o guarda-redes do Benfica de JJ, que venceu o campeonato e a Taça da Liga. Agora, 16 anos depois, o nome do técnico é associado à seleção e, para o antigo guardião internacional, é de um treinador "chato e exigente" que Portugal precisa.

Décadas de futebol de Primeira Liga e aventuras no estrangeiro com sucesso dão ao técnico natural da Amadora o estatuto de "unânime" para Quim e não só.

"Acima de tudo é um nome natural e normal e, provavelmente, a primeira opção da Federação Portuguesa de Futebol. Tem feito um grande trabalho nos clubes, é muito experiente e conhece, mais do que ninguém, o futebol português. É, hoje em dia, o nome mais unânime para ser selecionador", refere.

E quanto à sinergia com os jogadores, Quim desabafa à Renascença que "não demonstraram neste Mundial", mas continuamos a ter jogadores "que são dos melhores do mundo". O antigo internacional acredita que com Jorge Jesus esta geração pode ainda "trazer as pessoas para o lado da seleção".