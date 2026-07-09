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- 09 jul, 2026
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Seleção Nacional
Jorge Jesus "é chato e exigente", mas "precisamos de um selecionador assim", defende Quim
09 jul, 2026 - 12:45 • João Filipe Cruz
Foi orientado por Jorge Jesus e acredita que o técnico vai ter sucesso na seleção. Em declarações a Bola Branca, o antigo guarda-redes internacional entende que é o nome "mais unânime" para o cargo.
Sabe como é ter sucesso com Jorge Jesus ao leme. Na época 2009/2010, era Quim o guarda-redes do Benfica de JJ, que venceu o campeonato e a Taça da Liga. Agora, 16 anos depois, o nome do técnico é associado à seleção e, para o antigo guardião internacional, é de um treinador "chato e exigente" que Portugal precisa.
"O Jorge Jesus é um treinador chato e exigente, é verdade, mas pode ter sucesso na seleção. Nesta altura, precisamos de um treinador assim. Mas os jogadores não estarão tantos dias com ele para se chatearem", diz a Bola Branca com o riso na voz.
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Décadas de futebol de Primeira Liga e aventuras no estrangeiro com sucesso dão ao técnico natural da Amadora o estatuto de "unânime" para Quim e não só.
"Acima de tudo é um nome natural e normal e, provavelmente, a primeira opção da Federação Portuguesa de Futebol. Tem feito um grande trabalho nos clubes, é muito experiente e conhece, mais do que ninguém, o futebol português. É, hoje em dia, o nome mais unânime para ser selecionador", refere.
E quanto à sinergia com os jogadores, Quim desabafa à Renascença que "não demonstraram neste Mundial", mas continuamos a ter jogadores "que são dos melhores do mundo". O antigo internacional acredita que com Jorge Jesus esta geração pode ainda "trazer as pessoas para o lado da seleção".
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