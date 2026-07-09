Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 09 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seleção Nacional

Jorge Jesus "é chato e exigente", mas "precisamos de um selecionador assim", defende Quim

09 jul, 2026 - 12:45 • João Filipe Cruz

Foi orientado por Jorge Jesus e acredita que o técnico vai ter sucesso na seleção. Em declarações a Bola Branca, o antigo guarda-redes internacional entende que é o nome "mais unânime" para o cargo.

A+ / A-

Sabe como é ter sucesso com Jorge Jesus ao leme. Na época 2009/2010, era Quim o guarda-redes do Benfica de JJ, que venceu o campeonato e a Taça da Liga. Agora, 16 anos depois, o nome do técnico é associado à seleção e, para o antigo guardião internacional, é de um treinador "chato e exigente" que Portugal precisa.

"O Jorge Jesus é um treinador chato e exigente, é verdade, mas pode ter sucesso na seleção. Nesta altura, precisamos de um treinador assim. Mas os jogadores não estarão tantos dias com ele para se chatearem", diz a Bola Branca com o riso na voz.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Mais refinado e ainda mais maduro". Para Silas, "é a altura perfeita" para Jesus chegar à seleção

Seleção Nacional

"Mais refinado e ainda mais maduro". Para Silas, "é a altura perfeita" para Jesus chegar à seleção

O técnico nunca escondeu a influencia de Jesus na (...)

Décadas de futebol de Primeira Liga e aventuras no estrangeiro com sucesso dão ao técnico natural da Amadora o estatuto de "unânime" para Quim e não só.

"Acima de tudo é um nome natural e normal e, provavelmente, a primeira opção da Federação Portuguesa de Futebol. Tem feito um grande trabalho nos clubes, é muito experiente e conhece, mais do que ninguém, o futebol português. É, hoje em dia, o nome mais unânime para ser selecionador", refere.

E quanto à sinergia com os jogadores, Quim desabafa à Renascença que "não demonstraram neste Mundial", mas continuamos a ter jogadores "que são dos melhores do mundo". O antigo internacional acredita que com Jorge Jesus esta geração pode ainda "trazer as pessoas para o lado da seleção".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 09 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)