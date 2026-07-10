​Adrien foi campeão europeu há 10 anos e culpa Jesus pelo "clique" como futebolista internacional

O gesto de Eder que deu origem ao mais recente ‘feriado’ no calendário nacional aconteceu há exatamente 10 anos. Portugal, sem Cristiano Ronaldo desde os 25 minutos, bateu a França na final, no Parque dos Príncipes, e sagrou-se pela primeira vez campeão da Europa. Quis o destino (ou a vontade do homem) que a celebração do 10º aniversário desse título europeu fosse no mesmo dia que a Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, Jorge Jesus, o grande responsável pelo crescimento de Adrien Silva, um jogador-chave nessa campanha, sempre titular a partir dos oitavos de final. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O antigo centrocampista responsabiliza Jesus pelo crescimento pessoal, que bebeu muitíssimo da “intensidade coletiva” imposta no Sporting. “Foi muito positivo para mim. Deu-me liberdade para chegar mais à frente, para pressionar mais à frente e, consequentemente, ter muito mais peso ofensivamente no último terço”, confessa a Bola Branca. “Isso foi preponderante na minha evolução e na minha afirmação como jogador, não só no Sporting como na seleção. Foi o momento do clique para essa mesma afirmação como jogador internacional”, acrescenta.

Depois de ver do banco os três empates na fase de grupos – Islândia, Áustria e Hungria –, Adrien foi titular com a Croácia nos oitavos, Polónia nos quartos, País de Gales na semifinal e, finalmente, no Parque dos Príncipes, diante dos gigantes franceses, na final. Foram 326 minutos de utilidade, qualidade e compromisso numa seleção que defendia como uma família e que atacava com o veneno de quem tem Cristiano, Nani e Quaresma. Em conversa com Bola Branca, na ressaca da saída de Portugal do Mundial nos oitavos de final, Adrien revela surpresa por a seleção não ter voltado a uma semifinal de um grande torneio internacional desde então, “pela qualidade tremenda que existe”. Uma coisa é certa: “Também houve esse potencial, não só em 2016, mas anteriormente com outras gerações fantásticas que também não conseguiram esse desfecho final”. Há uma explicação para esse fado? “Isso demonstra a dificuldade para conseguir, por isto ou por aquilo, uma pontinha de sorte ou detalhe, chegar ao fim e levantar esse troféu…”, lembra o antigo futebolista do Sporting, que também sinaliza que sente que no mundo é-lhes diminuído o “mérito” de 2016, pois “parece que jogámos poucos jogos, ou menos jogos, para conseguir essa vitória”.