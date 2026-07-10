- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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Seleção Nacional
Adrien foi campeão europeu há 10 anos e culpa Jesus pelo "clique" como futebolista internacional
10 jul, 2026 - 13:35 • Eduardo Soares da Silva , Hugo Tavares da Silva
Em conversa com Bola Branca, Adrien Silva responsabiliza Jorge Jesus, o novo selecionador nacional, pela afirmação no Sporting e na seleção nacional, "pela liberdade para chegar e pressionar mais à frente".
O gesto de Eder que deu origem ao mais recente ‘feriado’ no calendário nacional aconteceu há exatamente 10 anos. Portugal, sem Cristiano Ronaldo desde os 25 minutos, bateu a França na final, no Parque dos Príncipes, e sagrou-se pela primeira vez campeão da Europa.
Quis o destino (ou a vontade do homem) que a celebração do 10º aniversário desse título europeu fosse no mesmo dia que a Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, Jorge Jesus, o grande responsável pelo crescimento de Adrien Silva, um jogador-chave nessa campanha, sempre titular a partir dos oitavos de final.
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O antigo centrocampista responsabiliza Jesus pelo crescimento pessoal, que bebeu muitíssimo da “intensidade coletiva” imposta no Sporting. “Foi muito positivo para mim. Deu-me liberdade para chegar mais à frente, para pressionar mais à frente e, consequentemente, ter muito mais peso ofensivamente no último terço”, confessa a Bola Branca.
“Isso foi preponderante na minha evolução e na minha afirmação como jogador, não só no Sporting como na seleção. Foi o momento do clique para essa mesma afirmação como jogador internacional”, acrescenta.
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Depois de ver do banco os três empates na fase de grupos – Islândia, Áustria e Hungria –, Adrien foi titular com a Croácia nos oitavos, Polónia nos quartos, País de Gales na semifinal e, finalmente, no Parque dos Príncipes, diante dos gigantes franceses, na final. Foram 326 minutos de utilidade, qualidade e compromisso numa seleção que defendia como uma família e que atacava com o veneno de quem tem Cristiano, Nani e Quaresma.
Em conversa com Bola Branca, na ressaca da saída de Portugal do Mundial nos oitavos de final, Adrien revela surpresa por a seleção não ter voltado a uma semifinal de um grande torneio internacional desde então, “pela qualidade tremenda que existe”.
Uma coisa é certa: “Também houve esse potencial, não só em 2016, mas anteriormente com outras gerações fantásticas que também não conseguiram esse desfecho final”.
Há uma explicação para esse fado? “Isso demonstra a dificuldade para conseguir, por isto ou por aquilo, uma pontinha de sorte ou detalhe, chegar ao fim e levantar esse troféu…”, lembra o antigo futebolista do Sporting, que também sinaliza que sente que no mundo é-lhes diminuído o “mérito” de 2016, pois “parece que jogámos poucos jogos, ou menos jogos, para conseguir essa vitória”.
Mas há esperança para o futuro? “Há que levantar e voltar a tentar, e irá acontecer mais cedo ou mais tarde, tenho a certeza, porque com aquilo que tem vindo a ser feito, também na formação e com as gerações que já estão presentes, iremos continuar a ser candidatos sempre a ganhar.”
Adrien, hoje com 37 anos, jogou futebol pela derradeira vez no Dubai, em 2024/25, enfiado na camisola do Dubai United. Natural de Angoulême, Charente, em França, o ex-futebolista fez 26 jogos pela seleção nacional, depois de 46 encontros nas camadas jovens.
Portugal foi campeão europeu há 10 anos, no Parque dos Príncipes, com um golo de Eder aos 109 minutos. Os 11 escolhidos por Fernando Santos para a final foram Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, William Carvalho, Renato Sanches, Adrien Silva, João Mário, Nani e Cristiano Ronaldo. Os suplentes utilizados foram João Moutinho, Ricardo Quaresma e Eder.
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