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Mundial 2026

Bruno Fernandes "triste, frustrado e desiludido"

10 jul, 2026 - 17:37 • Carlos Calaveiras

Portugal caiu aos pés da Espanha nos oitavos de final do Mundial 2026.

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O médio Bruno Fernandes reagiu ao adeus da seleção no Mundial 2026 e diz-se "triste, frustrado e desiludido" com o resultado luso.

Numa publicação no Instagram, o internacional luso acreditava que a equipa das quinas podia chegar mais longe.

O jogador do Manchester United elogiou, no entanto, a união do grupo de trabalho.

“Este grupo de jogadores fez com que as minhas expectativas fossem altas, não só pela qualidade, mas também pelo facto do incrível grupo que criámos ao longo destes anos”, referiu.

Bruno Fernandes deixou ainda palavras de agradecimento para os adeptos que acompanharam a seleção durante o Mundial.

“A todos os portugueses um muito obrigado pelo vosso apoio e crença”, concluiu.

De recordar que Portugal perdeu 1-0 contra a Espanha e caiu nos oitavos de final do Mundial de futebol.

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  • 10 jul, 2026
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