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Nova era da seleção portuguesa começa esta sexta-feira com a apresentação de Jorge Jesus

10 jul, 2026 - 09:24 • Lusa

Nos quase 40 anos de carreira como treinador, que se iniciou em 1989/90, no Amora, então na III Divisão, esta será a primeira vez que Jorge Jesus irá assumir a liderança de uma seleção.

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O treinador Jorge Jesus vai ser esta sexta-feira apresentado como novo selecionador português de futebol, assinando um contrato até 2030, numa cerimónia que vai acontecer após a oficialização, às 15h00, na Cidade de Futebol, em Oeiras.

Jorge Jesus, de 71 anos, vai suceder ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo imediatamente após a derrota com Espanha (1-0), que ditou a eliminação da equipa das `quinas` do Mundial2026, nos oitavos de final.

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O português estava livre desde que deixou o Al Nassr em maio, após conquistar pela segunda vez o título de campeão saudita, reeditando o feito conseguido em 2023/24 pelo Al Hilal, com um plantel no qual pontificavam os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e João Félix.

Jorge Jesus "é chato e exigente", mas "precisamos de um selecionador assim", defende Quim

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Foi orientado por Jorge Jesus e acredita que o téc(...)

Nos quase 40 anos de carreira como treinador, que se iniciou em 1989/90, no Amora, então na III Divisão, esta será a primeira vez que Jorge Jesus irá assumir a liderança de uma seleção.

Neste percurso, orientou Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal, Flamengo e Fenerbahçe.

Jesus conquistou uma Taça Libertadores, no comando técnico do Flamengo, além do Brasileirão, depois de se ter sagrado campeão português três vezes, pelo Benfica, entre outros troféus como uma Taça de Portugal, seis Taças da Liga, uma no Sporting, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Turquia.

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