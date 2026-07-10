- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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Proença apresenta Jorge Jesus: "Não queremos apenas competir, queremos vencer"
10 jul, 2026 - 16:40 • Eduardo Soares da Silva
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a contratação do novo selecionador, que assina por quatro anos, até ao Mundial 2030: "Queremos ser a melhor seleção do mundo"
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), espera que a seleção nacional consiga "não só competir", mas "vencer" as grandes competições internacionais com Jorge Jesus no comando técnico.
Na apresentação do novo selecionador nacional, Proença assume que a contratação de Jorge Jesus, até ao Mundial 2030, "inicia uma nova era na FPF, uma era de ambição, do tamanho do nosso talento."
"Abrimos as portas para o novo selecionador, no dia em que se assinala os dez anos da vitória do Euro 2016. É um momento especial e para nos lembrarmos ao que devemos aspirar: sempre, sempre à grandeza", aponta.
Pedro Proença assume que Jesus "marca o início de uma cultura de vitória bem definida."
"É o perfil que queremos: liderança, ambição e resultados. Assume a ambição de preparar uma seleção capaz de disputar a Liga das Nações, o Euro 2028 e o Mundial 2030, que teremos o orgulho de organizar também em nossa cada. Nos próximos quatro anos, não queremos apenas competir, queremos vencer", prossegue.
O dirigente define o objetivo de Portugal "ser a melhor seleção do mundo". Jesus é um treinador "exigente, unânime e um dos melhores da nossa história".
Proença terminou o discurso a falar diretamente para Jorge Jesus: "Hoje regressas a Portugal pela porta grande, depois de anos a elevares o nome de Portugal pelo mundo."
"Cumpres um dos teus sonhos, o teu sonho é também o da FPF: jogar mais, melhor e ser sempre, sempre Portugal", conclui.
Jorge Jesus estreia-se como selecionador nacional no dia 24 de setembro na receção ao País de Gales, para a Liga das Nações.
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