Proença apresenta Jorge Jesus: "Não queremos apenas competir, queremos vencer"

Pedro Proença assume que Jesus "marca o início de uma cultura de vitória bem definida."

"Abrimos as portas para o novo selecionador, no dia em que se assinala os dez anos da vitória do Euro 2016. É um momento especial e para nos lembrarmos ao que devemos aspirar: sempre, sempre à grandeza", aponta.

Na apresentação do novo selecionador nacional, Proença assume que a contratação de Jorge Jesus, até ao Mundial 2030, "inicia uma nova era na FPF, uma era de ambição, do tamanho do nosso talento."

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), espera que a seleção nacional consiga "não só competir", mas "vencer" as grandes competições internacionais com Jorge Jesus no comando técnico.

"É o perfil que queremos: liderança, ambição e resultados. Assume a ambição de preparar uma seleção capaz de disputar a Liga das Nações, o Euro 2028 e o Mundial 2030, que teremos o orgulho de organizar também em nossa cada. Nos próximos quatro anos, não queremos apenas competir, queremos vencer", prossegue.

O dirigente define o objetivo de Portugal "ser a melhor seleção do mundo". Jesus é um treinador "exigente, unânime e um dos melhores da nossa história".

Proença terminou o discurso a falar diretamente para Jorge Jesus: "Hoje regressas a Portugal pela porta grande, depois de anos a elevares o nome de Portugal pelo mundo."

"Cumpres um dos teus sonhos, o teu sonho é também o da FPF: jogar mais, melhor e ser sempre, sempre Portugal", conclui.

Jorge Jesus estreia-se como selecionador nacional no dia 24 de setembro na receção ao País de Gales, para a Liga das Nações.