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"Ronaldo nunca será um problema". Jesus conta com CR7, mas recorda que o substituiu 16 vezes
10 jul, 2026 - 16:41 • Eduardo Soares da Silva
O novo selecionador nacional garante que foi "facílimo" lidar com Ronaldo no Al-Nassr, onde foram campeões sauditas, mas deixa um aviso: "Nunca vamos confundir que ele é jogador e eu treinador e as decisões que tenho de tomar."
O novo selecionador nacional, Jorge Jesus, ainda não sabe se Cristiano Ronaldo vai querer continuar a representar a seleção, mas garante que o capitão "nunca será um problema" e recorda que já lidou com CR7 no Al-Nassr, na última temporada.
"Ainda não falei com o 'Cris', mas ele nunca vai ser um problema para a seleção, nem para mim. A polémica que houveà volta dele... cada um pensa da maneira que quiser. Quando se tiver de tomar alguma decisão, vou falar com todos individualmente, não vou falar com o Cris por ser o Cris", garante.
Jesus destaca que Ronaldo é "um símbolo do futebol português, da seleção e de Portugal" e "isso vai ficar sempre na história".
Os dois conviveram e tiveram sucessos juntos no Al-Nassr na época passada ao conquistarem o campeonato saudita: "Foi facílimo trabalhar com ele, desde que ele perceba até onde pode chegar."
Seleção Nacional
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"Ele disse-me que queria acabar a carreira dele no Al-Nassr. Sei que vai continuar a jogar. A partir do momento que esteja a jogar e em condições de ser selecionável, eu escolherei os que ache que são melhores", acrescenta.
Numa pergunta seguinte, Jorge Jesus voltou atrás no tema para acrescentar que deixou Ronaldo no banco em várias ocasiões.
"Eu fiz 50 jogos no Al-Nassr e ele jogou 31. Substituí-o 16 vezes no campeonato. Nunca vamos confundir que ele é jogador e eu treinador e as decisões que tenho de tomar", concluiu.
Ronaldo garantiu que o Mundial 2026 foi o seu último e que iria falar com a sua família para tomar uma decisão em relação ao seu futuro na seleção nacional.
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