"Ronaldo nunca será um problema". Jesus conta com CR7, mas recorda que o substituiu 16 vezes

O novo selecionador nacional, Jorge Jesus, ainda não sabe se Cristiano Ronaldo vai querer continuar a representar a seleção, mas garante que o capitão "nunca será um problema" e recorda que já lidou com CR7 no Al-Nassr, na última temporada.

"Ainda não falei com o 'Cris', mas ele nunca vai ser um problema para a seleção, nem para mim. A polémica que houveà volta dele... cada um pensa da maneira que quiser. Quando se tiver de tomar alguma decisão, vou falar com todos individualmente, não vou falar com o Cris por ser o Cris", garante.

Jesus destaca que Ronaldo é "um símbolo do futebol português, da seleção e de Portugal" e "isso vai ficar sempre na história".

Os dois conviveram e tiveram sucessos juntos no Al-Nassr na época passada ao conquistarem o campeonato saudita: "Foi facílimo trabalhar com ele, desde que ele perceba até onde pode chegar."