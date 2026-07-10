🔴 "Temos uma seleção para valorizar o espetáculo": reveja a apresentação de Jorge Jesus

O novo selecionador nacional, Jorge Jesus, está a ser apresentado nesta altura na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa.

Depois de quase 40 anos de carreira e de ter recusado a seleção brasileira em maio de 2025, o treinador aceitou o convite de Pedro Proença e será o homem que vai inventar uma forma de jogar para atacar o Euro 2028 e o Mundial 2030, disputado no nosso país e também em Espanha e Marrocos.

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A história

O treinador de 71 anos chegou a acordo total com a Federação Portuguesa de Futebol na quinta-feira, para substituir Roberto Martínez no comando da seleção.

Jesus estava livre no mercado depois de ter deixado os sauditas do Al-Nassr, que conduziu ao título de campeão em 2025/26, oferecendo assim o primeiro título no Médio Oriente a Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez terminava contrato com a seleção após o Mundial 2026 e o treinador espanhol anunciou a saída na conferência de imprensa de análise ao jogo com a Espanha, dos oitavos de final, jogo em que Portugal foi eliminado.

Na chegada a Portugal, na manhã de quarta-feira, o presidente da federação, Pedro Proença, afirmou que esperava apresentar o novo selecionador até ao final da semana, e apontava a alguém que conhecesse "muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa seleção".

Jorge Jesus é treinador desde 1989, quando começou na III Divisão a defender o símbolo do Amora. Está ao mais alto nível há mais de 15 anos. Venceu três campeonatos nacionais pelo Benfica, clube que orientou em duas passagens.

Treinou também o Sporting e teve passagens de sucesso no estrangeiro: foi campeão brasileiro e da Libertadores no Flamengo, passou pelo Al-Hilal, Al-Nassr e ainda pelo Fenerbahçe, na Turquia.