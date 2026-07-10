🔴 "Temos uma seleção para valorizar o espetáculo": reveja a apresentação de Jorge Jesus
Nova era da seleção portuguesa começa esta sexta-feira com a apresentação de Jorge Jesus, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O treinador, de 71 anos, vai suceder ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo imediatamente após a derrota com a Espanha no Mundial, e assinou até 2030.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
10 jul, 2026 - 14:55 • Hugo Tavares da Silva , Eduardo Soares da Silva
O novo selecionador nacional, Jorge Jesus, está a ser apresentado nesta altura na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa.
Depois de quase 40 anos de carreira e de ter recusado a seleção brasileira em maio de 2025, o treinador aceitou o convite de Pedro Proença e será o homem que vai inventar uma forma de jogar para atacar o Euro 2028 e o Mundial 2030, disputado no nosso país e também em Espanha e Marrocos.
Artigo em atualização
A história
O treinador de 71 anos chegou a acordo total com a Federação Portuguesa de Futebol na quinta-feira, para substituir Roberto Martínez no comando da seleção.
Jesus estava livre no mercado depois de ter deixado os sauditas do Al-Nassr, que conduziu ao título de campeão em 2025/26, oferecendo assim o primeiro título no Médio Oriente a Cristiano Ronaldo.
Roberto Martínez terminava contrato com a seleção após o Mundial 2026 e o treinador espanhol anunciou a saída na conferência de imprensa de análise ao jogo com a Espanha, dos oitavos de final, jogo em que Portugal foi eliminado.
Na chegada a Portugal, na manhã de quarta-feira, o presidente da federação, Pedro Proença, afirmou que esperava apresentar o novo selecionador até ao final da semana, e apontava a alguém que conhecesse "muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa seleção".
Jorge Jesus é treinador desde 1989, quando começou na III Divisão a defender o símbolo do Amora. Está ao mais alto nível há mais de 15 anos. Venceu três campeonatos nacionais pelo Benfica, clube que orientou em duas passagens.
Treinou também o Sporting e teve passagens de sucesso no estrangeiro: foi campeão brasileiro e da Libertadores no Flamengo, passou pelo Al-Hilal, Al-Nassr e ainda pelo Fenerbahçe, na Turquia.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
- Nova era da seleção portuguesa começa esta sexta-feira com a apresentação de Jorge Jesus
- Que desafios esperam Jorge Jesus no comando de Portugal?
- Jorge Jesus "é chato e exigente", mas "precisamos de um selecionador assim", defende Quim
- Acordo total. Jorge Jesus é o novo selecionador e será apresentado sexta-feira à tarde
- Jorge Jesus na seleção? "Se temos oportunidade de ter o melhor, temos de a agarrar"
- FPF oficializa saída de Roberto Martínez da seleção nacional
- O que fica de Portugal e de Martínez após este Mundial
- De talismã a número do azar: todas as coincidências do 6 na eliminação de Portugal e de Martínez
- Roberto Martínez anuncia saída: "Foi o meu último jogo pela seleção nacional"
- Proença apresenta Jorge Jesus: "Não queremos apenas competir, queremos vencer"
- Jorge Jesus torceu o nariz ao 4-3-3, falou de espetáculo e de "Cris": "Preparei-me para este dia"
- "Ronaldo nunca será um problema". Jesus conta com CR7, mas recorda que o substituiu 16 vezes
- Nova era da seleção portuguesa começa esta sexta-feira com a apresentação de Jorge Jesus
- Que desafios esperam Jorge Jesus no comando de Portugal?
- Jorge Jesus "é chato e exigente", mas "precisamos de um selecionador assim", defende Quim
- Acordo total. Jorge Jesus é o novo selecionador e será apresentado sexta-feira à tarde
- Jorge Jesus na seleção? "Se temos oportunidade de ter o melhor, temos de a agarrar"
- FPF oficializa saída de Roberto Martínez da seleção nacional
- O que fica de Portugal e de Martínez após este Mundial
- De talismã a número do azar: todas as coincidências do 6 na eliminação de Portugal e de Martínez
- Roberto Martínez anuncia saída: "Foi o meu último jogo pela seleção nacional"
- Proença apresenta Jorge Jesus: "Não queremos apenas competir, queremos vencer"
- Jorge Jesus torceu o nariz ao 4-3-3, falou de espetáculo e de "Cris": "Preparei-me para este dia"
- "Ronaldo nunca será um problema". Jesus conta com CR7, mas recorda que o substituiu 16 vezes