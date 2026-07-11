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Seleção Nacional
"'Tá a chorar?": algumas frases especiais do passado de Jorge Jesus, o novo selecionador nacional
11 jul, 2026 - 07:10 • Redação
Ao longo de uma carreira de quase 40 anos, Jorge Jesus encantou as salas de imprensa. Ficam aqui algumas das melhores frases do técnico de 71 anos.
Jorge Jesus é um nome incontornável do futebol português. Não só pelos títulos, mas sobretudo pela personalidade que acompanha o treinador.
Ao longo dos anos, registou momentos inesquecíveis nas salas de imprensa, um pouco por todo o mundo.
1. "Um treinador é como um pintor. (...) Já contei esta história da Paula Rego: estive uma vez numa exposição e ela dizia-me a mim e às outras pessoas que era uma figura que se chamava Maria e que estava a chorar; 'ah 'tá a chorar?' não via nada... mas ela sabia que estava a chorar. É como o treinador."
Declarações de Jorge Jesus após conquistar a Taça de Portugal em 2014.
2. "Muito daquilo que são os meus trabalhos e as minhas ideias, como a marcação à zona, táticas de bolas paradas, fui eu que lancei há 25 anos. Sou um treinador que trouxe coisas diferentes ao futebol, além de ser obcecado pela perfeição"
Jorge Jesus apresenta-se como um inovador e como alguém que deu muito ao futebol.
3. "Não sou um treinador de um clube, sou um treinador do mundo, que treina com paixão e sabedoria."
Jorge Jesus define-se como um homem do futebol.
4. "Para mim, um treinador não tem passado nem futuro, só tem presente"
Na antevisão de um jogo frente ao Gil Vicente, em 2014, Jorge Jesus evita fazer futurologia.
5. "Não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo"
Na apresentação do Benfica, deixou uma promessa aos adeptos encarnados.
6. "No futuro não vai ser um grande jogador, vai ser um 'big' jogador"
Profecia de Jorge Jesus sobre Darwin Nunez, na altura reforço do Benfica.
7. "Estamos no mercado para poder arranjar... um Pokémon. Ele anda aí, mas não sei onde é que ele está. Tenho de ir à procura dele."
Em 2016, Jorge Jesus apresenta um possível reforço para o plantel, inspirado pelo jogo "Pokemon Go".
8. "Pressão? Isso faz parte do nosso dia a dia. Na cabeça de jogadores deste nível essa palavra está sempre presente. É peanuts para nós."
Na antecâmara de um jogo em Guimarães, Jorge Jesus mostrou-se tranquilo e confiante na sua equipa.
9. "Sinto-me como o Pedro Álvares Cabral do futebol português no Brasil. O treinador português é o melhor treinador do mundo"
Uma das frases mais marcantes do período de Jorge Jesus no Flamengo.
10. "Sinto-me bem e estou como a Amália, que uma vez disse que iria cantar até a voz lhe doer; eu vou treinar até o meu corpo também me doer."
Aos 71 anos anos, o treinador continua com a mesma energia de sempre.
11. "Guardiola é que tem de ter orgulho se me vier substituir, não sou eu"Na despedida do Al-Nassr, o agora selecionador nacional deu a sua opinião sobre um possível susbstituto.
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