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Mundial 2026

Bernardo Silva. "Mundial frustrante e uma grande desilusão"

12 jul, 2026 - 23:30 • Carlos Calaveiras

Médio mostra-se disponível para continuar a jogar na equipa das quinas.

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O internacional Bernardo Silva reage à eliminação de Portugal do Mundial 2026 com sentimento de frustração e desilusão.

“Um Mundial frustrante e uma grande desilusão acabarmos tão antes do que todos imaginámos”, escreveu Bernardo Silva.

O médio, de 31 anos, mantém intenção de continuar a ajudar a equipa das quinas: “Foi e será sempre um grande orgulho representar a nossa Seleção. Muito obrigado a todos os portugueses pelo apoio e esperança que depositaram em nós”.

Portugal caiu nos oitavos de final diante da Espanha (0-1) depois de ter terminado em segundo lugar no Grupo K, atrás da Colômbia.

De recordar que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já escolheu um novo selecionador. Jorge Jesus substituiu Roberto Martinez e assinou até 2030 com a FPF.

Já o médio, de 31 anos, deixou o Manchester City e vai agora jogar no Real Madrid, orientado por José Mourinho.
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