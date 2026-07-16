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Mundial 2026
Horta e a não convocatória. Martinez “disse as suas razões e eu aceitei”
16 jul, 2026 - 17:06 • Carlos Calaveiras
Médio ofensivo do Braga até recorda ex-selecionador “com gratidão”, apesar de ter ficado de fora do Mundial.
O capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, confirma que conversou com Roberto Martinez sobre a sua não convocação para o Mundial 2026.
“Foi sempre sincero comigo, quando me chamou e quando não me chamou. A verdade é que houve aquele episódio em que ele me ligou, tanto no Euro 2024 como no Mundial, em que ele disse as suas razões e eu aceitei”, referiu Horta, em declarações à Sporttv.
O médio ofensivo português recorda o agora ex-selecionador “com gratidão”.
“O mister Roberto Martínez foi um treinador com quem aprendi alguma coisa”, acrescentou.
Ricardo Horta esteve entre os últimos nomes a “cair” da lista de convocados de Roberto Martinez para o Mundial 2026.
Portugal caiu nos oitavos de final do Mundial depois de perder diante da Espanha, por 1-0.
- Bola Branca 12h44
- 16 jul, 2026
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