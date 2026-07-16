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Mundial 2026

Horta e a não convocatória. Martinez “disse as suas razões e eu aceitei”

16 jul, 2026 - 17:06 • Carlos Calaveiras

Médio ofensivo do Braga até recorda ex-selecionador “com gratidão”, apesar de ter ficado de fora do Mundial.

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O capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, confirma que conversou com Roberto Martinez sobre a sua não convocação para o Mundial 2026.

“Foi sempre sincero comigo, quando me chamou e quando não me chamou. A verdade é que houve aquele episódio em que ele me ligou, tanto no Euro 2024 como no Mundial, em que ele disse as suas razões e eu aceitei”, referiu Horta, em declarações à Sporttv.

O médio ofensivo português recorda o agora ex-selecionador “com gratidão”.

“O mister Roberto Martínez foi um treinador com quem aprendi alguma coisa”, acrescentou.

Ricardo Horta esteve entre os últimos nomes a “cair” da lista de convocados de Roberto Martinez para o Mundial 2026.

Portugal caiu nos oitavos de final do Mundial depois de perder diante da Espanha, por 1-0.

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  • 16 jul, 2026
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