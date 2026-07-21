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Seleção Nacional
Portugal cai do quinto para o sétimo lugar do ranking FIFA
21 jul, 2026 - 12:04 • Inês Braga Sampaio
Espanha é a nova líder do ranking mundial de seleções masculinas, depois de ter conquistado o Mundial 2026.
Portugal caiu do quinto para o sétimo lugar do ranking FIFA de seleções masculinas, na primeira atualização desde o Mundial 2026.
A equipa das quinas venceu dois jogos no Campeonato do Mundo (Uzbequistão, na fase de grupos, e Croácia, nos 16 avos de final), empatou outros dois (República Democrática do Congo e Colômbia, na fase de grupos) e perdeu um — Espanha, que ditou a eliminação nos "oitavos".
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Uma prestação que ficou "muito aquém" do objetivo mínimo de chegar às meias-finais, definido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e que levou à saída de Roberto Martínez.
Portugal foi superado por Brasil, agora quinto classificado, e Marrocos, sexto. O novo líder do ranking é a Espanha, nova campeã do mundo, que ultrapassa a Argentina, finalista vencida e nova segunda colocada.
Em terceiro, surge a França, que foi eliminada nas meias-finais e ficou em quarto no Mundial. Em quarto, a Inglaterra, também afastada nas "meias" e que arrecadou a medalha do bronze no jogo do terceiro lugar.
O novo selecionador português é Jorge Jesus, que na segunda-feira, em entrevista ao Canal 11, anteviu "duas ou três" mexidas na primeira convocatória, em setembro, para a Liga das Nações. Também avisou que os jogadores "têm de ter regras iguais, mas estatutos diferentes".
- Bola Branca 18h15
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