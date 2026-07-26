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Filipe Luís "ansioso para ver o futebol vertical" de Jorge Jesus na seleção portuguesa

26 jul, 2026 - 11:59 • Inês Braga Sampaio

Antigo internacional brasileiro, atual treinador do Mónaco, foi orientado pelo novo selecionador nacional no Flamengo. Filipe Luís também elogia o Sporting e o futebol português.

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O antigo internacional brasileiro Filipe Luís, treinador do Mónaco, entende que Jorge Jesus é a "escolha certa" para orientar a seleção portuguesa.

O antigo defesa foi treinado por Jesus no Flamengo e já referiu mais que uma vez que o português é a sua principal referência. No sábado, após um amigável de pré-época com o Sporting, para o Troféu Cinco Violinos, o técnico ressalvou que "também [gosta] muito de Roberto Martínez, que fez um bom trabalho", contudo, não escondeu o carinho que nutre por Jesus.

"O Jorge Jesus é muito especial para mim, falamos muito e estivemos juntos recentemente. Peço-lhe conselhos e estou ansioso para ver o futebol vertical que ele vai apresentar com a seleção. Não tenho dúvidas de que ele vai deixar os adeptos muito felizes. Portugal tem uma seleção muito forte e vai ser uma das favoritas, com esta qualidade", realçou o ex-lateral, em declarações à Sport TV, no final do encontro.

O Mónaco perdeu por 2-0, com golos de Rafael Nel e Jesse Derry. Filipe Luís ficou bem impressionado e fez questão de "parabenizar" o Sporting.

"É realmente uma equipa muito sólida, um plantel de Champions. Com certeza, vai estar na disputa do campeonato português", elogiou.

O técnico também revelou que está atento ao futebol português, que considera "muito tático e forte": Costumo estudar as equipas portuguesas, porque dão boas referências. É um futebol muito competitivo."

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