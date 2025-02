Ivan Domingues começa testes oficiais da F3 com dia "muito positivo"

Ivan Domingues trabalhou esta quarta-feira pela primeira vez com o novo carro da Fórmula 3, no primeiro de três dias de testes oficiais do campeonato em Barcelona. O piloto português foi um dos dez mais rápidos durante a manhã e falou num "ótimo dia de trabalho e adaptação".

O jovem de 18 anos foi o 7.º mais rápido de manhã, com o melhor tempo entre os colegas de equipa da Van Amersfoort Racing (VAR), a 1.3 segundos do mais rápido dos 30 pilotos da F3. De tarde, Ivan Domingues foi apenas 21.º, melhorando o tempo da manhã em 3 décimas mas mantendo a diferença de 1.3 segundos para o primeiro, afetado por um problema técnico que o impediu, durante toda a tarde, de usar o sistema DRS — que permite 'abrir' a asa traseira em algumas retas e é utilizado em corrida para facilitar as ultrapassagens.

Apesar do contratempo, o piloto de Leiria mostrou-se satisfeito com o trabalho feito, num dia em que completou quase 50 voltas ao Circuito da Catalunha e superou os 200 km de rodagem. "Foi um ótimo dia de trabalho e de adaptação", declarou Ivan Domingues, realçando que "as primeiras sensações no novo carro foram muito positivas e ensaiámos várias soluções de aerodinâmica e de pneus".