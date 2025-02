Ivan Domingues entre os pilotos com menos voltas nos testes de Barcelona

Ivan Domingues foi o terceiro piloto com menos voltas realizadas nos testes oficiais de pré-temporada da Fórmula 3 em Barcelona, que terminaram esta sexta-feira. Depois de um primeiro dia com um problema no DRS, na asa traseira, e de "desafios com o carro" no segundo dia, o terceiro dia de testes apresentou ao jovem português, como ao outros pilotos, o desafio da chuva, a somar-se à necessidade de aprender o máximo sobre o novo carro da F3. No total dos três dias, o piloto de Leiria completou 171 voltas ao Circuito da Catalunha — e o dia mais produtivo foi precisamente esta sexta-feira, com 68 voltas. Ao todo, Ivan Domingues acumulou 796 quilómetros de rodagem (a par de Nicola Lacorte, da DAMS), que comparam mal com o que foi conseguido pelos colegas de equipa: 847,5 quilómetros (182 voltas) no caso de Santiago Ramos e 931,4 quilómetros (200 voltas) para Théophile Nael, os outros dois pilotos da Van Amersfoort Racing (VAR). No topo da produtividade com o novo carro da F3 ficou Nikola Tsolov, piloto da academia júnior da Red Bull que está na equipa Campos (e compete na F3 desde 2023), acumulando 1.215 quilómetros (261 voltas). O maior número de voltas num único dia foi conseguido por Noah Stromsted, dinamarquês da equipa Trident, com 110 voltas logo no primeiro dia (e 1.099 quilómetros feitos nos três dias).

Afetado pela chuva, o último dia dos únicos testes oficiais pré-temporada da F3 foi interrompido nove vezes. A primeira interrupção, que aconteceu logo aos 15 minutos (de acordo com a informação do campeonato), foi provocada por Ivan Domingues, que fez um pião na curva 5 e ficou atolado na gravilha, obrigando ao uso da bandeira vermelha para permitir a retirada do carro. A manhã foi afetada por quatro outras paragens: uma devido a um erro de Bruno del Pino (MP Motorsport) também na curva 5 e devido a uma paragem em pista de Charlie Wurz (Trident); outra devido a um problema de Louis Sharp (Rodin Motorsport) na curva 4; outra devido a um acidente de Matías Zagazeta (DAMS) na curva 9. Tudo isto antes de se cumprir metade da sessão da manhã. A última bandeira vermelha da manhã chuvosa foi provocada de novo pelo português de Leiria, que parou na curva 10, obrigando de novo à intervenção dos comissários de pista para retirar o carro da gravilha.