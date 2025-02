Campeão Jorge Martín falha arranque do Mundial de MotoGP

O espanhol Jorge Martín (Aprilia), campeão do mundo de MotoGP, foi operado a uma tripla fratura na mão esquerda, esta terça-feira, em Barcelona, e vai falhar a prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade, no domingo, na Tailândia.

De acordo com a equipa oficial da Aprilia, o piloto foi operado a "uma fratura complexa do [osso] rádio", além de fraturas no escafoide carpiano, no osso piramidal esquerdo e de uma fratura no calcanhar esquerdo, sofridas durante uma sessão de treinos privada.

Ao piloto espanhol foram-lhe colocados dois parafusos no rádio e um no escafoide para a estabilização dos ossos e facilitar o processo de recuperação.

A cirurgia foi levada a cabo pelo médico Xavier Mir, que não antecipou um tempo previsto para a ausência das pistas.

Esta foi a segunda operação a que teve de se submeter o atual campeão do mundo, depois de, já no início de fevereiro, ter sofrido uma queda na primeira sessão de testes de pré-temporada, na Malásia.

O piloto espanhol, de 27 anos, que também foi campeão de Moto3 em 2018, falha, para já, a ronda tailandesa, estando em dúvida para a etapa seguinte, na Argentina, duas semanas depois.