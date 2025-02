“Está na melhor equipa possível”. Presidente da FIM espera boa época de Miguel Oliveira

“Houve uma série de transferências no defeso e há muita curiosidade em saber como é que os pilotos se vão dar com as novas motos. Vai ser um campeonato com muita expectativa. Pensa-se que as Ducati vão dominar, mas vamos ver”, explica.

O presidente da FIM parte de forma “super otimista” para a nova temporada do Moto GP. Entre mudança de equipa e testes que mostram melhorias nos construtores que perseguem a Ducati, Jorge Viegas olha para a época com expectativa.

“Está na equipa que ganhou o campeonato do Mundo por equipas, por isso está na melhor equipa possível. A incógnita é saber se a Yamaha é mais competitiva este ano, o que parece que sim, portanto há fortes esperanças de que o Miguel consiga fazer uma temporada como deve ser. Tudo depende de não ter nenhum acidente grave… Estas coisas são muito contingentes. Eu tenho sempre fé que este ano as coisas vão correr bem melhor”, diz, em entrevista a Bola Branca .

Jorge Martín, campeão em título, sofreu um grave acidente no início de fevereiro, nos testes de pré-época em Sepang. Quando já estava a regressar, no início desta semana voltou a lesionar-se nos treinos, pelo que foi operado novamente e vai falhar o início do Campeonato do Mundo.

Para Jorge Viegas, nestas declarações à Renascença, a ausência do campeão, aliada à subida de rendimento da Yamaha, são sinais de que este pode ser um campeonato discutido por mais pilotos.

“Há dois grandes favoritos, o Marc Márquez e o Pecco Bagnaia. O Jorge Martin vai perder pelo menos duas corridas e está com uma moto nova, com a Aprillia. Por outro lado, a Yamaha parece estar mais competitiva este ano, portanto, há uma série de dados novos que me permitem pensar que o campeonato vai ser muito bem disputado, talvez por mais pilotos do que o ano passado”, conclui o presidente da FIM.

O GP da Tailândia arranca esta sexta-feira, com as duas sessões de treinos livres das três categorias em disputa, Moto3, Moto2 e MotoGP.