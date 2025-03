Moto GP. ​Miguel Oliveira em 16.º na corrida sprint do GP da Tailândia

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou este sábado no 16.º lugar a corrida sprint do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, primeira das 22 provas do Campeonato do Mundo de Velocidade.

Oliveira, que largou da 17.ª posição da grelha de partida, concluiu a prova a 19,569 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o irmão Alex Márquez (Ducati) por 1,185 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,423.

Esta é a primeira vez desde o GP de Valência de 2019 que Marc Márquez lidera o Mundial de Pilotos.

O piloto catalão está a dominar esta prova de abertura do campeonato, pois garantiu a pole position na sessão de qualificação disputada hoje antes de dominar a corrida sprint de fio a pavio.

"Senti-me muito bem com a mota", afirmou, no final, após a primeira vitória com a equipa oficial da Ducati.

Já o companheiro de equipa, Francesco Bagnaia, confessou "algumas dificuldades à entrada das curvas".

No domingo disputa-se a corrida principal deste GP da Tailândia, com Marc Márquez a largar da pole position novamente e Miguel Oliveira do 17.º lugar.